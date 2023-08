Willkommen im Abstiegskampf: TSV Brunnthal scheitert am Tabellenletzten Denklingen

Von: Nico Bauer

Nur drei Punkte aus fünf Spielen: TSV Brunnthal ist im Abstiegskampf gelandet. © Sven Leifer

Nach dem Abstieg aus der Landesliga ist der TSV Brunnthal nun schon im Abstiegskampf angekommen.

Brunnthal – In der Bezirksliga Süd gab es zu Hause gegen den bis dato auf dem letzten Platz stehenden VfL Denklingen eine 0:1 (0:1)-Niederlage. Damit befinden sich die Fußballer der Grün-Weißen nun in der Bezirksliga Süd in einem Trio, das mit jeweils nur drei Punkten am Ende steht. Die Tabelle ist noch jungfräulich, aber jetzt tut diese Momentaufnahme schon ziemlich weh.

Die Denklinger traten in Brunnthal wie ein Tabellenletzter auf, denn sie verweigerten sich nahezu der Teilnahme an dem Fußballspiel. Der Gast stand mit Mann und Maus hinten drin und lauerte nur auf den einen oder anderen Konter.

VfL Denklingen erzielt mit der einzigen nennenswerten Offensivaktion das Siegtor

Und beim Tor des Tages ging genau dieser Matchplan perfekt auf. Der lange Ball kam perfekt in den Lauf des Stürmers, sodass TSV-Verteidiger Simon Neulinger den Abschluss kaum noch verhindern konnte. Das war dann auch die einzige wirklich gefährliche Offensivaktion der Gäste.

Brunnthal klebt derzeit das Pech an den Stiefeln. So setzte sich Maximilian Brunner nach einer halben Stunde durch und scheiterte am Pfosten. Nach der Pause hatten die Grün-Weißen jede Menge Ballbesitz und rannten gegen die neuerliche Niederlage an. Fabian Porr hatte ein paar Schüsse, ohne dass ein Aufreger dabei war. In der Summe hätten sich die Gastgeber einen Punkt verdient gehabt.

„Wir können uns nichts vorwerfen“, sagt der Technische Leiter Bertl Fürst. Er konnte nur den Kopf schütteln, weil man wieder wie schon so oft gleichwertig bis besser war, dann aber doch mit einem Tor verliert. Nach dem schwachen Start mit fast nur knappen Niederlagen tut es gut, aufgrund einer Spielverlegung bis zum 1. September Pause zu haben. Nun gilt es, die Köpfe freizubekommen und neu zu starten. (Nico Bauer)

TSV Brunnthal - VfL Denklingen 0:1 (0:1).

Brunnthal: Neumaier - Rebenschütz, Neulinger, Richter - Fischer, Betzler (69. Keller), Schulze, Lindenauer (89. Schertl), Greiner (86. Gerschlauer) - Porr, Brunner.

Tor: 0:1 Ried (24.).

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching).

Zuschauer: 100.