TSV Brunnthal: Trainer Schwanthaler warnt vor Schlusslicht

Von: Nico Bauer

TSV Brunnthal ist in der Landesliga Südost das Team der Stunde.

Brunnthal - Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist der TSV Brunnthal das Team der Stunde und nun geht es zum Tabellenletzten FC Töging (Samstag, 14.30 Uhr). Aber die Aufgabe dieses Wochenende ist voller Tücke, weil das Schlusslicht extrem gefährlich ist. Die Töginger haben in dieser Woche die besten Mannschaften der Liga gespielt und genervt. Zuerst hatte man beim Zweiten Unterföhring die Hand an einem Remis und wurde erst durch späte Tore 1:3 geschlagen. Unter der Woche folgte dann der Kracher, indem man mit einem 2:0 dem überlegenen Spitzenreiter Erlbach die zweite Saisonniederlage beibrachte. Mit dem Dreier ist Töging wieder voll im Geschäft und dazu hat man mit dem langjährigen Buchbacher Regionalliga-Stürmer Thomas Breu einen der prominentesten Kicker der ganzen Landesliga.

Dem gegenüber stehen aber auch auf Brunnthaler Seite Stürmer mit einer breiten Brust. Winterzugang Maximilian Brunner (fünf Spiele, drei Tore) hatte eine kleine Explosion. „Er weiß eben, wo das Tor steht“, sagt sein Trainer Raphael Schwanthaler, „er war zuletzt immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber man muss ihm Zeit geben.“ Der Trainer sieht aber auch den zweiten Stürmer Fabian Porr als wichtigen Faktor. Er hat keine so tolle Bilanz (sechs Spiele, ein Tor), arbeitet aber auf dem Platz für Zwei geht keinem Zweikampf aus dem Weg und schafft für seine Nebenleute wichtige Räume. Die beiden Angreifer sind nach der teilweisen One-Man-Show in der Vorrunde mit dem noch immer angeschlagenen Jakob Klaß eine Weiterentwicklung des Landesliga-Aufsteigers.

TSV Brunnthal – Bamann - Kornbichler, Neulinger, Richter - Betzler, Degel, Nagel, Diller, Roth - Brunner, Porr.