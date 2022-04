TSV Brunnthal setzt Siegesserie fort

Von: Nico Bauer

Porr schießt das Tor des Tages beim 1:0 in Ampfing.

Brunnthal – Der TSV Brunnthal setzt seine Siegesserie in der Landesliga fort und setzte mit dem 1:0 (0:0) beim TSV Ampfing erneut ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Der Klassenerhalt ohne Relegation wird immer wahrscheinlicher. Auswärtsspiele in Ampfing haben immer eine besondere Atmosphäre. Das spürten auch die Brunnthaler bei ihrer Premiere. Die Mannschaft der Stunde ging diese Aufgabe mit einer beeindruckenden Abgeklärtheit an. Brunnthal stand defensiv wieder überragend, ließ nahezu nichts zu und wartete geduldig auf Möglichkeiten. Mit 0:0 und doch einem deutlichen Vorteil ging es in die Halbzeit. Nach 24 Minuten hatte sich Sahin Bahadir auf Ampfinger Seite zwei gelbe Karten eingefangen. Die Überzahl der Gäste bekam eine besondere Note durch die Bedeutung des Spielers, der Abwehrchef und einer der Besten in Ampfing ist. Zur Pause stellte Brunnthals Coach Raphael Schwanthaler seine Elf offensiver auf. Die Einwechslungen von Jakob Klaß und Luis Fischer waren auch Signale, dass man nun auf den Dreier geht.

So kam es dann auch, denn Brunnthal wurde aktiver, frecher und kam dem gegnerischen Tor näher. Und man hatte drei Stürmer auf dem Platz, die jederzeit den Unterschied machen konnten. Zwei davon sorgten dann auch für das Tor des Tages. Nach einem Einwurf passte Maximilian Brunner schnell weiter zu Fabian Porr, der mit einer sensationellen Ballmitnahme den Gegenspieler wie einen Schulbuben stehen ließ und locker einschob. Porr sorgte nach dem 1:0 dann noch für zwei weiter Highlights. Ein weiterer Treffer von ihm wurde mit einer diskutablen Abseitsentscheidung aberkannt und dann schoss er frei vor dem leeren Tor daneben. Die Gäste hätten am Ende deutlich höher gewinnen können, aber vielleicht haben sie sich beim fünften Pflichtspielsieg in Folge nur noch ein bisschen für die nächsten Partien aufgehoben. Denn wegen der ebenfalls eifrig punktenden Kontrahenten steht der Aufsteiger noch immer auf dem ersten Relegationsplatz. nb

TSV Ampfing – TSV Brunnthal 0:1 (0:0)

Brunnthal: Gaisbauer - Kornbichler, Neulinger, Richter (46. Klaß) - Reinisch (58. Herterich), Klepsch, Nagel, Betzler, Degel (46. Fischer) - Brunner (84. Diller), Porr; Tor: 0:1 Porr (74.); Gelbrot: Bahadir (24., wiederholtes Foulspiel); Schiedsrichter: Andreas Egner (Bodenmais); Zuschauer: 100.