TSV Brunnthal siegt im Abstiegsduell

Von: Nico Bauer

Brunnthal – Wenn Fußballer Spiele einfach nur mit dem Zusatz „Egal Wie“ gewinnen wollen, dann sind das Sechs-Punkte-Spiele um Auf- oder Abstieg. Genau den Charakter hatte das Landesligaspiel des TSV Brunnthal gegen den Kirchheimer SC, dass die Brunnthaler am Dienstagabend mit 1:0 für sich entschieden. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen ist der Aufsteiger nun so etwas wie das Team der Stunde im hinten Feld der Tabelle.

Es war keine große Überraschung, dass das Duell Vorletzter gegen Drittletzter kein Leckerbissen wurde. Das Spiel begann pfiffig mit einem gefährlichen Schuss der Gäste, den Torwart Maximilian Geisbauer parierte. Das war aber die Ausnahme in einem Spiel, in dem vieles Stückwerk war und beide Mannschaften in erster Linie keinen Fehler machen wollten. Nach dem ersten Warnschuss ließ der TSV hinten auch nicht mehr viel zu. Das Tor des Tages war in der 23. Minute der erste Landesligatreffer in der Karriere von Maximilian Brunner. Nachdem der Ball einmal gefällig über sechs Stationen gelaufen war, zog der im Winter aus Waldperlach gekommene Offensivmann an und traf links unten.

Siegtorschütze Brunner trommelt mit der Faust ins Gras

Der Torjubel stand symbolisch für den ganzen Abend: Brunner schmiss sich auf die Knie und trommelte mit der Faust ins Gras. Nach dem 1:0 versuchten es die Gastgeber immer wieder einmal mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Vor allem konzentrierte man sich aber auf die Defensive und hatte die recht harmlosen Kirchheimer im Griff. Nach nur einem Heimsieg in der ersten Saisonhälfte hat man nun auch mit den zwei Erfolgen in Serie die Statistik wieder gerade gerückt und hat von dem Relegationsplatz aus nur drei Punkte Rückstand auf den ersten Rang für den direkten Ligaverbleib. Der TSV Brunnthal ist mit seinem kleinen Sieben-Punkte-Lauf wieder voll im Geschäft.

TSV Brunnthal – Kirchheimer SC 1:0 (1:0)

TSV Brunnthal: Geisbauer - Neulinger, Kornbichler, Richter - Degel (90. Putzke), Betzler, Ceschin (55. Reinisch), Roth, Diller (83. Klaß) - Brunner (55. Nagel), Porr (90.+3 Herterich) Tor: 1:0 Brunner (23.) Schiedsrichter: Jan Eichholz (Haunstetten); Zuschauer: 180.