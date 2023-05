TSV Brunnthal: Umbruch nach dem Abstieg

Von: Nico Bauer

Ab auf die Insel: Ludwig Böhme (l.) wander nach Teneriffa aus. © Robert Brouczek

Mit Janosch Landsberger hat der TSV Brunnthal eine spannende Trainerlösung gefunden

Brunnthal – Der Abstieg ist zwar rechnerisch klar, aber auch der TSV Einrtracht Karlsfeld hat am Samstag (14 Uhr) beim landesliga-Letzten TSV Brunnthal eine harte Nuss zu knacken. „Wir geben nicht auf und wollen noch mindestens ein Spiel gewinnen“, sagt Abteilungsleiter Berti Fürst. Die Landesligazeit endet, aber man hat noch richtig Lust auf diese letzten 360 Pflichtspielminuten.

Berti Fürst ist kraft Amtes natürlich auch der Anführer der internen Taskforce, bei der man die Zukunft organisiert. Trainer Raphael Schwanthaler wird aufhören und der eine oder andere Spieler den Verein verlassen. Klar ist beispielsweise, das Ludwig Böhme nach Teneriffa auswandert oder Torwart Maximilian Geisbauer seine Karriere beenden wird. Auch Marc Nagel (Auslandsstudium) ist sicher weg, wobei noch der eine oder andere Abgang folgen wird. Die wichtigste Entscheidung hat der Verein schon gefällt mit dem neuen Trainer. Janosch Landsberger, der bereits die E2-Jugend des TSV Brunnthal und damit auch seinen Sohn trainiert, wird die erste Mannschaft in die Bezirksliga führen. Die Vita des neuen Trainers ist ziemlich spannend, denn er hat hochkarätige Ex-Vereine. Zehn Jahre lang trainierte er Jugendmannschaften beim TSV 1860 München und machte dort auch seinen A-Schein. Beim Nachbarverein FC Deisenhofen betreute er in der Saison 2017/18 die U19 in der Bayernliga und dazu die zweite Herrenmannschaft. Die nächste hochkarätige Station im Herrenfußball war der FC Augsburg. In der Spielzeit 2018/19 fungierte er bei der U23 in der Regionalliga Bayern als Co-Trainer. Zwei Jahre arbeitete er in dem Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten. Und nun hat der TSV Brunnthal mit ihm einen Trainer gefunden, der den Verein kennt und das (Fußball-)Herz schon etwas grün-weiß eingefärbt hat. Berti Fürst ist sehr glücklich mit der Lösung macht deutlich, dass man sich nun um die Kaderplanung kümmert. Der TSV wird beim Umbruch diesen Sommer einige neue Spieler benötigen. „Wir wollen uns erst einmal in der Bezirksliga etablieren“, sagt der Fußball-Chef. Er weiß, dass schon einige Absteiger voll durchgereicht wurden. Berti Fürst kann sich als weiteren Schritt bei einer positiven Entwicklung auch vorstellen, die Ziele Richtung Landesliga-Rückkehr zu korrigieren.

TSV Brunnthal: Geisbauer - Klepsch (Böhme), Neulinger, Richter - Nagel, Ceschin, Betzler, Lindenauer Wullrich (Greiner) - Porr, Strobl.