TSV Brunnthal unter besonderer Beobachtung

Von: Nico Bauer

Nach dem zweijährigen Erlebnisausflug in die Landesliga möchte der TSV Brunnthal in der Bezirksliga Fuß fassen. Bei dem Saisonstart mit dem Heimspiel gegen DJK Pasing (Freitag, 19.30 Uhr) wird sich einiges ändern für die Grün-Weißen.

Brunnthal – In der 16 Mannschaften umfassenden Bezirksliga Süd ist Brunnthal der einzige Absteiger und deshalb steht er bei der Konkurrenz unter besonderer Beobachtung. Trainer Janosch Landsberger geht aber ganz entspannt in die Runde und nennt als Ziel keinen Tabellenplatz. „Wir wollen aus jedem Spiel das Maximale herausholen“, sagt er. Was das dann tatsächlich ist, lässt der Trainer lächelnd offen. Die drei Euro ins Phrasenschwein ist es ihm wert.

Brunnthal hat nach dem Abstieg den einen oder anderen Spieler verloren, vor allem aber Galionsfigur Jakob Klaß. Sein potenzieller Ersatz als Torschütze Nummer eins ist Fabian Porr, ein wuchtiger und ziemlich kompletter Stürmer Wenn Porr gesund bleibt, sind 20 plus X Tore gut möglich. Am Körper von Fabian Porr wird sicher einiges hängen.

Grundsätzlich hat der TSV Brunnthal aber die Lehren aus der vergangenen Saison gezogen. Da reichte schon ein halbes Dutzend fehlender Spieler, damit sich die Startelf von selbst aufstellt. Der neue Trainer Landsberger hat nun gegen Pasing eine deutlich bessere Auswahl in allen Mannschaftsteilen. Allerdings kommen die neuen Spieler aus unterklassigen Vereinen oder der eigenen Jugend. Deshalb sollte man keine Wunderdinge erwarten und muss davon ausgehen, dass es immer wieder Rückschläge geben kann.

Änderungen gibt es aber nicht nur im Kader, sondern auch in der DNA des Brunnthaler Spiels. „Wir haben einen klaren Plan und wollen den Ball haben“, sagt Landsberger. Die Grün-Weißen wollen mehr das Spiel bestimmen als konternd reagieren und brauchen mit der besonderen Beobachtung als Absteiger auch andere Lösungen für eigene Tore. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Neumair - Kornbichler (Rebenschütz), Neulinger, Richter - Fischer, Ceschin, Lindenauer (Greiner), Seubert (Wullrich) - Porr, Brunner (Keller).