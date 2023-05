Wort gehalten: TSV Brunnthal verabschiedet sich mit Last-Minute-Sieg aus der Landesliga

Von: Nico Bauer

Der TSV Brunnthal hat Wort gehalten. Abgestiegen war der Landesliga-Letzte schön seit Längerem, aber man hatte sich geschworen: Bis zur letzten Sekunde alles zu geben.

Brunnthal – Und das geschah mit einem 2:1 (1:0) gegen den TSV Wasserburg, der vor dem Spieltag noch Chancen auf die Relegation zur Bayernliga hatte. Einen Sieg wollte die Mannschaft noch im Kalenderjahr 2023 und das zeigte man von der ersten Minute an. Die Grün-Weißen kämpften und hauten alles raus.

Man attackierte eine der besten Rückrundenmannschaften früh und belohnte sich für den Mut. Bei 1:0 eroberte Luis Fischer den Ball nahe des gegnerischen Strafraums, legte ab zu Mittelstürmer Fabian Porr und der wuchtete das Runde in das Eckige. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stand es noch 0:0 beim Tabellenzweiten Traunstein und Wasserburg wusste um die lebende Relegationschance. Deshalb schalteten die Gäste einen Gang nach oben, machten Druck und wollten mit Gewalt das Spiel drehen.

Der Ausgleich nach 74. Minuten ging dann auch in Ordnung. Aber diesmal hatten die Brunnthaler das Glück des späten Tores, nachdem man in der Saison mehrfach in den Schlussminuten Punkte verloren hat. In den Schlussminuten gaben die Brunnthaler alles für den fünften Saisonsieg. Knapp war es schon, als Maximilian Brunner an den Pfosten köpfte. In der 93. Minute zog Elia Ceschin von links nach innen und nagelte den Ball zum 2:1 ins kurze Eck. Frechheit siegt. (nb)

TSV Brunnthal – TSV Wasserburg 2:1 (1:0)

TSV Brunnthal: Bamann - Böhme, Neulinger, Rebenschütz - Seubert, Lindenauer (70. Ceschin), Willrich, Nagel, Fischer (90.+2 Diller) - Porr (90.+1 Degel), Strobl (79. Brunner). Tore: 1:0 Porr (20.), 1:1 Knauer (74.), 2:1 Ceschin (90.+3). Schiedsrichter: Florian Garr Zuschauer: 150