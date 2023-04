TSV Brunnthal wehrt sich trotz fast aussichtsloser Lage nach Kräften

Von: Nico Bauer

Die Aussichten auf die Abstiegsrelegation, sind schon verschwindend gering für den TSV Brunnthal, aber der Tabellenletzte der Landesliga gibt sich nicht auf.

Brunnthal – Auch beim 1:3 (1:0) in Ampfing wehrte man sich nach Kräften und war phasenweise die bessere Mannschaft. Das Gastspiel in Ampfing begann perfekt, weil gleich Brunnthals erster Schuss mit etwas Glück den Weg ins Tor fand.

Noah Greiner lief in der 3. Minute alleine auf den Torwart zu, schoss diesen an, aber der abprallende Ball ging dennoch ins Tor. Greiner hat nun neben derzeit 20 Landesligaspielen auch ein Tor in seinem fußballerischen Lebenslauf stehen.

Später hatte er in Ampfing noch die Chance zum zweiten Landesligator. Zur Pause führten die Gäste verdient, weil man defensiv gut stand und nahezu nichts zuließ. Offensiv gab es mehrere Situationen, in denen man die Führung hätte ausbauen können, ja vielleicht müssen. Brunnthal machte ein richtig gutes Spiel und öffnete sich schon wie in den letzten beiden Spielen die Tür zum Sieg. Nach der Pause drehte sich das Spiel und die Ampfinger kamen schnell mit einem Distanzschuss zum Ausgleich (53.).

Das hatte zur Folge, dass die Grün-Weißen sich nicht auf die Defensive konzentrieren konnten und wieder aktiver werden mussten. So ergab sich dann auch beim Führungstreffer der Heimmannschaft der Raum für einen weiten Ball, bei dem der Stürmer gegen den herauslaufenden Torwart Geisbauer geschickt einfädelte und es einen Elfmeter gab. Das 3:1 in der Nachspielzeit fiel dann nicht mehr ins Gewicht, weil da Brunnthal alles nach vorne warf.

Somit hat das Schlusslicht weiter zwölf Punkte Rückstand auf den letzten Relegationsplatz, was bei den noch ausstehenden acht Spielen ein mittleres Wunder erfordert.

Aber auch in Ampfing musste man sich nichts vorwerfen. Die Brunnthaler Mannschaft hat Charakter und hat alles raus, auch wenn das Fußball-Schicksal nicht gut mit den Grün-Weißen meint. (nb)

TSV Ampfing – TSV Brunnthal 3:1 (0:1)

TSV Brunnthal: Geisbauer - Böhme, Neulinger, Richter - Ceschin (75. Strobl), Betzler (64. Seubert), Nagel, Lindenauer, Fischer - Porr, Greiner (85. Schertl)

Tore: 0:1 Greiner (3.), 1:1 Toma (53.), 2:1 Karatepe (71., Foulelfmeter), 3:1 Kroiss (90.+4)

Schiedsrichter: Fabian Kirchberger (Nottau)

Zuschauer: 100.