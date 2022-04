TSV Eching: Auf Augenhöhe mit dem Favoriten Saaldorf

Von der Kreisliga in die Bezirksoberliga durchmarschiert sind die Fußballerinnen des TSV Eching. © Verein

Im Heimspiel der Bezirksoberliga gegen das favorisierte Team vom SV Saaldorf wollten sich die Echinger Damen „Bonuspunkte“ sichern.

Eching – Am Ende fehlt aber neben dem Quäntchen Glück auch die Kraft, sodass es eine 1:3 (1:1)-Niederlage gab.

Besonders in der ersten Hälfte konnte man ein starkes Spiel der Echinger Damen beobachten. Die Zebras gewannen nahezu alle Zweikämpfe, standen sehr stabil im Mittelfeld und fanden zur alten spielerischen Stärke zurück. Der Treffer zum 0:1 (17.) unhaltbar unter die Latte war dabei erst einmal kein Dämpfer. Nach einem Freistoß staubte Lea Rebenschütz den Ball zum 1:1 (40.) ab. „Der Gegner hatte in der ersten Hälfte nur zwei Chancen, deshalb war das 1:1 mehr als verdient“, so Coach Stefan Bergmoser, dessen Team sehr offensiv agierte.

Auch in der zweiten Hälfte erspielte man sich mehrere Möglichkeiten, die aber nicht den Weg ins Netz fanden. Das 1:2 (65.) erzielte dann ausgerechnet die ehemalige Echingerin Jaqueline Rebenschütz, deren Schuss direkt neben dem Pfosten einschlug.

Auch beim 1:3 (70.) hatte Torfrau Sabrina Wörmann keine Chance. Der platzierte Schuss schlug im Kreuzeck ein. Den Gastgeberinnen ging zum Ende hin allerdings die Kraft aus. „Das heute wären zwar Bonuspunkte gewesen, aber die hätten wir mit dieser Leistung verdient gehabt“, betonte Bergmoser, der voll des Lobes für sein Team war.

Mit dieser Leistung kann man sich schon auf den Sonntagskracher (15 Uhr) gegen die Zweitvertretung vom FC Stern München freuen, wo man Zuhause gerne die Punkte behalten würde. (Franzi Kugler)

TSV Eching – SV Saaldorf 1:3 (1:1)

Aufstellung: Wörmann – Aberl (90. Walter), Heckmair, Koroma (90. Grund) – Gmelch (25. Chudicek), Beer, Schwentner, Mederl, Tsanaka – Hoxha, Rebenschütz.



Tore: 0:1 Helminger (17.), 1:1 Rebenschütz (40.), 1:2 Eberling (65.), 1:3 Waltrich (70.).



Gelbe Karte: Beer.



Schiedsrichter: Selahattin Sen (FC Mintraching).

Zuschauer: 25