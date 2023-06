„Fühlen uns alleine gelassen“: Brunnthal legt Einspruch gegen Gruppeneinteilung ein

Von: Boris Manz

Der TSV Brunnthal ist in der vergangenen Saison aus der Landesliga Südost abgestiegen. © Norbert Herrmann

Brunnthal wurde vom BFV in die Bezirksliga Ost eingeteilt. Der TSV hat gegen die Entscheidung Einspruch eingelegt und hofft auf einen Wechsel.

München – Mit Spannung erwarten die Vereine jedes Jahr die Gruppeneinteilung des BFV. Wer sind die Liganeulinge? Welche Derbys stehen an und wie sieht es mit den Anreisezeiten aus? Durch die vielen Auf- und Absteiger muss der Verband jedes Jahr kreativ werden: Der ein oder andere wird zu einem Kreiswechsel gezwungen. Das stößt nicht immer auf Gegenliebe.

Besonders bitter hat es in diesem Jahr den TSV Brunnthal erwischt. Der Verein aus dem Münchner Süden wurde in die Bezirksliga Ost eingeteilt, will sich mit der Situation aber nicht abfinden und hat Einspruch eingelegt. „Durch die Einteilung gehen uns sämtliche Derbys verloren“, erklärt Abteilungsleiter Bertl Fürst. „In der neuen Liga gibt es keinen einzigen Gegner, den wir kennen.“

„Nochmal abgestraft“: Brunnthal legt nach Staffelwechsel Einspruch beim BFV ein

Die Folge wären fehlende Zuschauereinnahmen und eine deutlich größere Belastung für die Spieler und die Verantwortlichen durch die langen Anreisezeiten. Die Bezirksliga Ost droht zum Mammutprojekt für die Brunnthaler zu werden – auch finanziell.

Hinzu kommt: Bereits in der Vergangenheit musste sich der TSV unter Mithilfe der Gemeinde strecken und die Infrastruktur ausbauen, um die Auflagen der Landesliga erfüllen. Was Fürst daran stört, andere Vereine, die bereits länger in der Landesliga spielen, haben die Anforderungen selbst nicht erfüllt, spielen aber weiter munter in der sechsthöchsten Spielklasse.

„Wir werden da jetzt nochmal abgestraft und fühlen uns ein bisschen alleine gelassen“, sagt Fürst. Der explizite Wunsch, wieder im Zugspitz-Kreis eingeteilt zu werden, wurde abgelehnt. Versuche in Gesprächen etwas zu erreichen, blieben erfolglos.

TSV Brunnthal hofft auf Wechsel in die Bezirksliga Süd – Verband entscheidet diese Woche

Andere Teams seien dagegen scheinbar problemlos in die Bezirksliga Süd gewechselt. Zur neuen Saison wechselten der SV Neuperlach, der SK Srbija (beide zuletzt BZL Nord) und der Waldperlach (ehemals BZL Ost) in die Bezirksliga Süd.

Die Hoffnung, noch eine Versetzung in den Süden zu erreichen, ist da. Die Entscheidung des Verbands erwartet Brunnthal in dieser Woche. (btfm)