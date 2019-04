5:1 – Traumstart für Maurer

Feldkirchen schlägt Baldham klar

von Patrik Stäbler schließen

Der TSV Feldkirchen klettert auf einen Nicht-Abstiegsplatz - dank eines Kantersieges in Baldham. Das perfekte Debüt für Trainer Adi Maurer.

Feldkirchen – Einen Einstand nach Maß haben die Fußballer des TSV Feldkirchen ihrem neuen Trainer Adi Maurer beschert. Bei seinem Debüt an der Seitenlinie feierte der Drittletzte der A-Klasse 6 einen eminent wichtigen 5:1-Sieg beim Schlusslicht SC Baldham III. Durch den Erfolg schiebt sich der TSV auf einen Nichtabstiegsplatz, und doch betont Damian Piwecki: „Der Sieg kann nur ein erster Schritt gewesen sein. Jetzt müssen wir nachlegen.“ Am besten schon am kommenden Dienstag, 9. April, wenn Feldkirchen nach dem spielfreien Wochenende um 20 Uhr den Nachbarn FC Aschheim II im Nachholspiel empfängt.

Dann will der TSV den Aufwärtstrend bestätigen: Nach einer 0:5-Klatsche beim Abstiegsrivalen aus Grafing erkämpfte sich Feldkirchen ein 1:1 gegen den Spitzenreiter SV Dornach II. Und ließ nun den Kantersieg in Baldham folgen – vor den Augen von Neu-Coach Maurer, der erst in der Vorwoche Dave Oworu als Trainer abgelöst hatte.

Maßgeblichen Anteil am Sieg beim Tabellenletzten hatte dabei jener Kicker, der das Team zusammen mit Maurer als Trainer-Duo betreut – Damian Piwecki. Der Mittelfeldmann bestrafte schon nach sechs Minuten einen Patzer in der Hintermannschaft der Gastgeber. Wenig später legte der Coach auch noch seinen achten Saisontreffer nach, als er eine Ecke zum 2:0 einköpfte. Und spätestens nach dem dritten Tor durch den eingewechselten Fatlind Hoxha kurz vor dem Pausenpfiff war die Partie gelaufen, sagt Piwecki. Nach dem Wechsel gelang Fabio Tadino ein weiteres Jokertor, ehe Baldham zum Ehrentreffer kam und Deniz Balik den 5:1-Endstand herstellte.

„Wir haben in der Hinrunde viele Spiele unglücklich verloren und sind vor allem deshalb unten reingerutscht“, blickt Damian Piwecki auf den bisherigen Saisonverlauf des TSV zurück, der die vergangene Saison noch als Tabellenvierter beschlossen hatte. „Eigentlich ist die Mannschaft stark genug, um im Mittelfeld mit zuspielen“, sagt er: „Ich gehe davon aus, dass wir am Ende den Klassenerhalt packen.“

SC Baldham III – TSV Feldkirchen 1:5 (0:3).

TSV: Decker, Shirdon, Fietz, Balik (45. Tardino), Moravcik, Piwecki, Anneser, Reitmayer (35. Hoti), Merrath, Ortes, Faltermeier (19. Hoxha).

Tore:0:1 Piwecki (7.), 0:2 Piwecki (27.), 0:3 Hoxha (42.), 0:4 Tardino, 1:4 Doerfler (84.), 1:5 Balik (87.).

Schiedsrichter: Erwin Eisenhofer (Grasbrunn).

Zuschauer:25.