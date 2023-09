TSV Grasbrunn: Die Spieler entscheiden, was in dieser Saison möglich ist

Von: Patrik Stäbler

„Wir könnten in der Kreisliga mitspielen“: Der Grasbrunner Spielertrainer Markus de Prato eröffnet den Torreigen. © Brouczek

Nach dem Schlusspfiff sagt Trainer Markus de Prato zu seinem Torwart Alexander Stephinger: „Das war nicht schlecht, du hast deinen Job gemacht.“ Nun klingt dies erst mal nicht nach einem überschwänglichen Lob. Jedoch müsse man wissen, sagt der Coach des TSV Grasbrunn, dass er seinen Keeper kenne, seit dieser im Vorschulalter ist. „Er weiß deshalb genau, wie ich das meine.“

Grasbrunn – Denn tatsächlich hat Stephinger im Spitzenspiel der Kreisklasse 6 bei Fortuna Unterhaching großen Anteil daran, dass sein Team einen 5:2-Sieg einfährt. So taucht zu Beginn der zweiten Hälfte beim Stand von 2:2 dreimal hintereinander ein Gegner frei vor dem TSV-Gehäuse auf – doch dreimal behält der Torhüter im Eins-gegen-Eins die Oberhand. „Wenn wir da das Gegentor kassieren, kann es gut sein, dass wir mit 2:5 verlieren“, räumt Markus de Prato ein. So jedoch landet seine Elf den dritten Saisonsieg und schiebt sich auf Tabellenplatz zwei.

Dabei beginnt dieser Nachmittag gar nicht nach dem Geschmack der Gäste. Zwar bringt Spielertrainer de Prato sein Team in Führung, doch nach einem schnellen Doppelpack von Unterhachings Alexander Perschke ist die Partie nach 23 Minuten gedreht. „Wir haben nicht ins Spiel gefunden und schläfrig begonnen“, kritisiert de Prato, dessen TSV in der Folge durch Louis Kratzel zum 2:2-Ausgleich kommt, zugleich der Pausenstand.

Im zweiten Durchgang ist dann der Absteiger aus Unterhaching zunächst am Drücker, hat mehrere Chancen auf die abermalige Führung, beißt sich aber an Torwart Stephinger die Zähne aus. Und so bewahrheitet sich ein Satz, den de Prato laut eigener Aussage schon vor dem Anpfiff in der Kabine gesagt hat: „Heute gewinnt nicht die bessere Mannschaft, sondern die effektivere.“ Und das sind die Grasbrunner, die Fabian Listl in der 68. Minute in Führung schießt. „Und damit war die Messe gelesen“, sagt de Prato, dessen TSV kurz darauf durch Michael Heigl auf 4:2 erhöht, ehe Benjamin Hollerith den 5:2-Endstand besorgt.

„Ich bin mit unseren Start zufrieden“, betont der Spielertrainer mit Blick auf neun Punkten aus vier Partien. Vorige Saison mischte sein Team lange im Aufstiegsrennen mit, ehe es letztlich auf Tabellenrang drei ins Ziel kam. Dennoch habe man sich für diese Spielzeit keine konkreten Ziele gesetzt, sagt de Prato. Denn: „Wir wollen keinen Druck aufbauen.“

Wobei der Coach zugleich betont: „Wir haben einen super Kader, und die Mannschaft wächst immer mehr zusammen.“ Letztlich würden seine Spieler entscheiden, was diese Saison möglich sei, glaubt er. „Es hängt davon ab, welchen Aufwand sie betreiben wollen. Prinzipiell denke ich, dass die Mannschaft in der Kreisliga mitspielen könnte.“

Bis dahin ist es freilich noch ein steiniger Weg. Oder wie es Markus de Prato formuliert: „Die Urlaubszeit haben wir gut überstanden. Doch jetzt kommt als nächstes die Wiesn-Zeit und danach der Winter, wenn ich wieder 13 gefühlte Brasilianer habe, die mit langer Hose auf dem Feld stehen.“ Daher wolle er sich nicht vorschnell aus dem Fenster lehnen, sagt der Trainer. „Ich traue der Mannschaft einiges zu, aber jetzt schauen wir erst mal, wie’s weiter läuft.“ (PATRIK STÄBLER)

Fortuna Unterhaching – TSV Grasbrunn 2:5 (2:2)

Grasbrunn: Stephinger, Lorenzo, Ast, Fotiadis, Kratzel (71. Hollerith), Strauss (58. Fischer), Heigl, Listl, de Prato, Oberndörfer, Ianotta.

Tore: 0:1 de Prato (14.), 1:1 Perschke (20.), 2:1 Perschke (23.), 2:2 Kratzel (30.), 2:3 Listl (68.), 2:4 Heigl (72.), 2:5 Hollerith (84.)

Schiedsrichter: Martin Firyn (MSV Bajuwaren) – Zuschauer: 70.