Gute Stimmung in der Festung Grasbrunn

Von: Patrik Stäbler

Zuverlässiger Torjäger: Der Grasbrunner Stürmer Christian Hercog (links) trifft auch gegen Hohenlinden (Manuel Mughetto) – dieses Mal per Elfmeter. © Stefan Rossmann

Nach diesem Auftritt seines TSV Grasbrunn beim SV Hohenlinden muss Trainer Markus De Prato um seinen Job fürchten. So beschreibt das zumindest der Coach selbst – freilich mit einem Augenzwinkern. Denn nachdem Grasbrunn in seiner Abwesenheit einen 1:0-Sieg eingefahren hat, „weiß die Mannschaft jetzt, dass sie auch mit anderen Trainern gewinnen kann“, sagt De Prato und lacht. „Deshalb muss ich erst mal schauen, ob ich am Dienstag noch im Amt bin.“

Grasbrunn – Dass der Coach – er war wegen eines Krankheitsfalls in der Familie kurzfristig verhindert – zu derlei Scherzen aufgelegt ist, zeigt bereits die gute Stimmung in Grasbrunn. Ein Grund hierfür ist sicher der gelungene Saisonstart: Mit vier Siegen und drei Unentschieden rangiert der noch ungeschlagene TSV aktuell auf Tabellenrang vier in der Kreisklasse 6 – bloß einen Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Höhenkirchen.

Garant für den bisherigen Erfolg ist vor allem die ligaweit stärkste Abwehr, die in sieben Partien erst sechs Gegentreffer zugelassen hat. Ein wichtiger Faktor ist dabei Keeper Alexander Stephinger, mit dem seine Elf einen „sehr guten Torwart“ zwischen den Pfosten habe, betont De Prato. Dazu kommt am anderen Ende des Platzes in Andreas Hercog ein Stürmer, der aktuell so zuverlässig trifft, als hätte er eine Fernbedienung für den Fußball in der Tasche: Sein Elfmetertor in Hohenlinden war schon der sechste Saisontreffer für den 21-Jährigen, der vergangene Saison noch von Verletzungen ausgebremst wurde.

„Wir haben eine hohe Qualität im Kader, das habe ich immer gesagt“, betont Trainer De Prato. Entsprechend wäre ihm auch nicht bange, wenn es für sein Team in die Kreisliga hochgehen würde. Allerdings unterstreicht der Coach, der den TSV 2019 übernommen hat: „Ich bin kein Trainer, der sagt: Meine Mannschaft muss aufsteigen.“ Vielmehr müssten die Spieler ihr Potenzial selbst bemerken, findet De Prato. „Und ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft in letzter Zeit mehr und mehr merkt: Hoppla, da ist ja wirklich viel möglich für uns.“

Ganz konkret wäre für die TSV-Kicker an diesem Dienstag die Tabellenführung möglich. Denn dann empfangen sie um 19.30 Uhr den FC Parsdorf zum Nachholspiel im Grasbrunner Sportpark. Und nachdem ihn zuletzt Oliver Dorstewitz und Abteilungsleiter Tamas Ebert vertreten haben, wird am Dienstag auch Markus De Prato wieder auf der Trainerbank sitzen.

Wobei der Coach trotz seiner Abwesenheit in Hohenlinden keinerlei Bedenken hatte, wie er betont. „Ich bin ein Trainer, der eine selbstständige Mannschaft will.“ Zudem setze er in Grasbrunn auf ein breites Team an Assistenten, Helfern und Betreuern. Mit diesen habe er sich auch während des Spiels in Hohenlinden kurzgeschlossen. „Ich habe gesagt, dass ich zur zweiten Halbzeit da sein könnte“, sagt der 35-Jährige. „Aber da hieß es: Nein, das brauchst du nicht.“ Immerhin: Das goldene Siegtor bekam De Prato noch zu sehen – in Form eines Videos, das ihm die Kollegen zusammen mit der Siegnachricht nach dem Schlusspfiff zuschickten. (PATRIK STÄBLER)

SV Hohenlinden - TSV Grasbrunn 0:1 (0:0)

Grasbrunn: Stephinger, Solyom, N. Iannotta, C. Hercog, Fotiadis, Holländer (89. Oberndörfer), Heigl (76. Hollerith), Listl, A. Hercog, L. Iannotta, Kponton (46. Majstorovic).

Tor: 0:1 A. Hercog (55.; Elfmeter).

Schiedsrichter: Holger Schuch (BSG Markt Schwaben) – Zuschauer: 80.

Das goldene Tor bekommt der Coach als Video aufs Handy geschickt