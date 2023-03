TSV Grünwald: „40 Punkte werden nicht reichen“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Das Feld in der Landesliga schiebt sich zusammen: Grünwalds Trainer Florian de Prato mit seinen Spielern. © Robert brouczek

Mit einer Begebenheit vom 1:0-Sieg seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende beim Spitzenteam TSV Ampfing veranschaulicht Florian de Prato, wie eng es mittlerweile in der Landesliga Südost zugeht. „Da hat jemand zu mir gesagt: Wenn Ihr noch zweimal gewinnt, seid Ihr oben dabei“, erzählt der Trainer des TSV Grünwald, dessen Team nach der Winterpause tief im Tabellenkeller startete, nach drei Siegen 2023 aber ins dichte Mittelfeld geklettert ist.

Grünwald – Obwohl seine Mannschaft nur noch sieben Zähler Rückstand auf Platz zwei hat, denkt de Prato vor dem Heimspiel gegen den TuS Geretsried am Samstag (15 Uhr) indes weiter in die andere Richtung: „Mein Ziel ist es, straight die 40 Punkte zu holen, je schneller desto besser. Und dann die plus X, denn 40 werden nicht reichen.“

Tatsächlich schiebt sich das Feld zunehmend zusammen. „Die Mannschaften aus dem Relegationsbereich haben alle ganz gut gepunktet. So ist es weiter spannend und schwierig“, sagt de Prato. Zu jenen Teams, die sich nach oben gearbeitet haben, zählt auch Geretsried, das nach sieben Punkten aus drei Partien nach und weiteren sieben aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause mit einem Zähler weniger derzeit unmittelbar hinter den Grün-Weißen auf Rang zwölf liegt.

Ein ungewöhnlicher Faktor bei der Entwicklung des TuS ist der Trainer: Daniel Dittmann kommt aus dem Verein, ist 23 Jahre jung und übernahm nach sechs Spieltagen. Sein Debüt feierte er mit einem 1:0 gegen Grünwald: „Das Hinspiel dürfen wir eigentlich nicht verlieren“, sah de Prato sein Team da zwar klar besser, doch bringt er Dittmanns Arbeit „großen Respekt“ entgegen: „Er muss es auch erst einmal schaffen, eine Autorität herzustellen gegenüber Leuten, die seit Jahren in der Landesliga spielen. Aber er kann das offenbar gut managen, hat auch einen guten Plan, sonst hätte er sie nicht aus der Abstiegszone geführt. Und er hat in einer schwierigen Situation übernommen, in der man oft nach erfahrenen Trainern ruft. Das bestätigt nur: Es gibt sehr gute alte und sehr gute junge Trainer.“

Dittmann kann laut de Prato auf „eine robuste, aggressive Mannschaft, die schnell umschaltet“, bauen. Das Selbstbewusstsein stimmt offenbar auch: Jüngst, beim 4:0 in Dachau steckte der TuS die Ausfälle seiner Top-Torjäger Sebastian Schrills und Srdan Ivkovic (11 bzw. 9 Treffer) weg. Dafür stach Fabijan Podunavac zweimal als Joker.

Erschrecken lässt sich de Prato vom Geretsrieder Lauf nicht: „Sie sind zurzeit gut, aber wir auch. Wir wollen gegen einen direkten Konkurrenten natürlich ungeschlagen bleiben.“ Die Personalsituation beim TSV hat sich weiter entspannt, David Wörns kann wohl beginnen, auf der Bank sitzt wieder der eine oder andere Spieler mehr. (um)

TSV Grünwald: Brandl - Körner, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Rojek, Halbich, Boubacar, Vourtsis