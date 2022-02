TSV Grünwald arbeitet an der Konstanz - „Ich bin grundsätzlich zufrieden“

Von: Umberto Savignano

Grünwalds Trainer Florian de Prato sieht noch einigen Verbesserungsbedarf. © Brouczek

Die Vorbereitungsspiele machen Trainer Florian de Prato vom Landesligisten TSV Grünwald Mut. Der Punktspielstart ist am 5. März gegen die SpVgg Landshut.

Grünwald – Fleißig gespielt und auch fleißig getroffen hat Fußball-Landesligist TSV Grünwald im bisherigen Verlauf der Vorbereitung. Zuletzt beim 6:1 gegen den Kreisligisten TSV Ottobrunn zeigten sich die Grün-Weißen nach einem frühen 0:1-Rückstand durch Philipp Gassner besonders torhungrig, allen voran der dreimal erfolgreiche Dimitrios Vourtsis, daneben trugen sich Jordi Woudstra, Markus Kreuzeder und Severin Buchta in die Torschützenliste ein. Zuvor hatten die Isartaler, die am Samstag, 5. März (15 Uhr), bei der SpVgg Landshut in die Saisonfortsetzung starten, schon fünf Tests absolviert: 2:3 gegen die U19 des TSV 1860 München, 4:2 gegen den FC Moosinning, 1:1 gegen den Regionalligisten VfR Garching, 4:1 gegen den FC Lengdorf und 3:3 gegen den SV Bad Heilbrunn. „Ich bin grundsätzlich zufrieden“, lautet das Zwischenfazit von Trainer Florian de Prato, der trotzdem noch viel Arbeit sieht: „Die Probleme, die wir ab Mitte der Vorrunde hatten, können wir nicht so ohne weiteres abstellen.“

Die größte Grünwalder Baustelle in der bisherigen Saison war wohl der Mangel an Konstanz. „Wir sind schon etwas stabiler geworden, verlieren aber immer noch oft den Faden. Wir haben in allen Spielen richtig gut angefangen, aber dann sind wir uns zu sicher, zu zufrieden, haben kleine Aussetzer“, so de Prato, der das Remis gegen Heilbrunn als Beispiel heranzieht: „Da waren wir in der ersten halben Stunde völlig dominant, haben noch ein sehr schön herausgespieltes Tor geschossen, das leider abseits war, hätten also schon 4:1 führen können. Und dann bekommen wir drei Tore nach eklatanten individuellen Fehlern.“ Auch bei der Niederlage gegen den Löwennachwuchs und gegen Moosinning habe man sich trotz guter Auftritte unnötige Patzer geleistet.

TSV Grünwald: De Prato hat in der Defensive mehr Alternativen

„Die Jungs sind manchmal zu entscheidungsfreudig. Wir Trainer geben eine Richtung vor, trotzdem will ich die Spieler in ihrer Kreativität nicht einschränken. Aber wenn sie einen eigenen Plan haben, müssen sie ihn entschlossen angehen und er muss funktionieren“, fordert der Coach. „Gegen Moosinning haben wir dem Gegner bei den Gegentoren den Ball in die Füße gespielt. Und wenn einer immer wieder den selben Fehler macht, ist es schwierig ihn immer wieder zu bringen.“

Namentlich stellt de Prato zwar keinen seiner Akteure in Frage, Tatsache ist aber, dass er in der Defensive jetzt mehr Alternativen hat. Denn neben Marc Koch vom Regionalligisten FC Pipinsried hat der TSV mit Julian Hippacher vom unterfränkischen Landesligisten TG Höchberg einen weiteren Verteidiger verpflichtet, auf den de Prato große Stücke hält: „Er ist nach München gezogen, ein Kontakt von mir hat ihm gesagt, er soll sich bei mir melden, weil wir auch Landesliga spielen. Und er hat uns von Anfang an überzeugt, tut uns spielerisch gut, sorgt aber auch, was uns bis jetzt abgeht, für durchgehend positive Ansagen auf dem Feld.“

TSV Grünwald: Nächstes Spiel gegen SE Freising

Trotz der Neuzugänge und einer in den Tests meist gut besetzten Bank kann der Trainer allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen: Maximilian Ahammer konnte seit seinem Comeback mit zwei Toren gegen Lengdorf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr trainieren, Thomas Meyer ist beruflich bedingt nur sporadisch im Einsatz, auch de Pratos Bruder Thomas war zuletzt erkrankt. Viel Pech hatte Leon Sammer: „Er hat sich im ersten Spiel nach auskuriertem Bänderriss am anderen Bein das gleiche zugezogen. Für ihn schade, aber auch für uns, denn er hätte uns spielerisch gut getan“, so de Prato. So haben in der Vorbereitung auch Nachwuchskräfte, wie Jonah Rucker, Manuel Bader oder Roberto Nizzardo ihre Chance bekommen.

Am Samstag im Auswärtsspiel beim Ligakonkurrenten SE Freising erhalten alle Spieler die nächste Bewährungschance. Anstoß in der Domstadt ist um 14 Uhr. (Umberto Savigano)