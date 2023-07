TSV Grünwald behauptet sich an der Spitze

Von: Umberto Savignano

„Ein bisschen gezittert habe ich nur bei Standards“: Grünwalds Trainer Rainer Elfinger war grundsätzlich vom Auftritt in Feldmoching angetan. Wir haben eine junge, gut austrainierte Truppe. Rainer Elfinger Trainer TSV Grünwald © Robert brouczek

Bahnt sich da ein Trend an? Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg bei der SpVgg Feldmoching hat der TSV Grünwald seine Spitzenposition in der Fußball-Landesliga Südost behauptet. Damit sind die Grün-Weißen nach zwei Spieltagen eines von nur drei Teams mit voller Punktausbeute, vor allem aber das einzige ohne Gegentor. Bereits an diesem Freitag (19.30 Uhr) wollen sie die Serie im Heimspiel gegen den TuS Geretsried ausbauen.

Grünwald –Wenn hinten die Null steht, freuen sich die Trainer immer ganz besonders, da macht Rainer Elfinger keine Ausnahme: „Wir sind sehr stabil gestanden“, zeigt sich der neue TSV-Coach von seiner in der Vorbereitung, etwa beim 0:10 gegen den FC Deisenhofen, noch ziemlich wackeligen Defensive inzwischen recht angetan.

Tatsächlich boten die Grünwalder den eifrigen Feldmochingern kaum eine Möglichkeit. „Ein bisschen gezittert habe ich nur bei Standards“, sagt Elfinger, dessen Mannschaft schon vor dem Tor des Tages durch Markus Kreuzeders Kopfball auf Flanke von David Halbich (29.) klare Gelegenheiten durch Halbich (2.) und Alexander Rojek (21.) hatte. Die Halbzeitführung war völlig verdient, allerdings handelte sich Torschütze Kreuzeder wegen eines Foulspiels kurz vor der Pause eine Zehn-Minuten-Strafe ein (41.). „In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen wilder, weil Feldmoching alles versucht hat. Und nach der Zeitstrafe haben wir ein bisschen gebraucht, wieder reinzukommen“, gestand Elfinger, der zum zweiten Durchgang die blutjungen Eigengewächse Niklas Kern und Luis Müller einwechselte, die seine Erwartungen erfüllten: „Sie haben Belebung gebracht.“ Einziges Manko: Die Grün-Weißen hätten früher für die Entscheidung sorgen können, etwa durch Rojeks Freistoß an die Latte, nach dem Youngster Kern im Nachsetzen die Ruhe am Ball fehlte (55.).

Für Geretsried mit seiner starken Offensive um den Ex-Pipinsrieder Belmin Idrizovic, Srdan Ivkovic und Fabijan Podunavac sowie „Mentalitätsspieler“ (Elfinger) Sebastian Schrills sieht der TSV-Coach seine Truppe gerüstet: „Wir dürfen ihnen nicht viele offene Bälle anbieten. Bis auf zwei, drei Situationen hat das gegen Feldmoching schon gut geklappt.“

Dass sein Team nach nur zwei Tagen wieder ran muss und einen Tag weniger Pause hat als der Gegner, stört Elfinger nicht: „Ich glaube nicht, dass es ein Malus ist. Wir haben eine junge, gut austrainierte Truppe. Und ich habe ja auch ein bisschen durchgewechselt.“ Als Belohnung für den Sieg in Feldmoching gab der Coach seiner Mannschaft zudem gestern Abend trainingsfrei. (UMBERTO SAVIGNANO)

SpVgg Feldmoching – TSV Grünwald 0:1 (0:1) Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Wörns, Kreuzeder, V. Traub, Ngusu Luzolo (46. Müller), Sammer (70. Koussou), Frötscher (46. Kern), F. Traub, Rojek, Halbich (82. Heinzlmeier) Tor: 0:1 Kreuzeder (29.); Rot: Feldmochings Imhof (86., Tätlichkeit); Zeitstrafe: Kreuzeder (41.)