TSV Grünwald verschwendet seine Chancen Chancen verschwendet

Von: Umberto Savignano

Teilen

TSV Grünwald unterliegt Sportfreunden Schwaig 0:1.

Grünwald – Trotz ansprechender Vorstellung musste sich der TSV Grünwald zuhause dem FC Sportfreunde Schwaig mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. TSV-Sprecher Jochen Joppa hatte eine simple Erklärung für die Niederlage: „Wir waren heute der Sieger bei den vergebenen Chancen. Was wir vergeudet haben, geht auf keine Kuhhaut.“

Das Festival der ausgelassenen Möglichkeiten begann nach einer halben Stunde. Bis dahin hatte Joppa „ein ausgeglichenes, gefälliges Fußballspiel“ gesehen, allerdings ohne Aufreger in den Strafräumen. Dann aber ging es rund vor dem Kasten der Gäste: Marco Bornhauser ballerte aus 16 Metern freistehend in die Wolken (30.), Attila Arkadas schoss aus spitzem Winkel Torwart Franz Hornof an, statt quer zu spielen (31.), Jordi Woudstra schob allein vor dem Gehäuse vorbei (35.) und Arkadas vergab noch eine „Super-Riesenchance“ (Joppa), als er aus fünf Metern übers fast leere Tor zielte (40.). Für Schwaig hatte bis zur Pause nur Raffael Ascher mit einem Schuss knapp über den Balken für die Andeutung von Gefahr gesorgt (37.).

Ähnlich wie die erste verlief auch die zweite Halbzeit anfangs wieder etwas ruhiger. Beide Teams hielten sich in Schach, bis Luca Tschaidse nach einem schönen Spielzug über fünf Stationen mit einem zu harmlosen Abschluss Grünwalds Führung verpasste (64.). Wenig später folgte mit dem entscheidenden Treffer laut Joppa „die Strafe“ für den fahrlässigen Umgang mit Hochkarätern. Grünwalds Sprecher zollte diesem 0:1 durch Vincent Sommer (67.) allerdings auch die gebührende Anerkennung: „Das war ein Konterangriff, bei dem Schwaig sehr gut kombiniert hat, ein schönes Tor. Und ein Muster an Effektivität, denn, so Joppa: „Unsere Abwehr ist gut gestanden. Es war die einzige wirkliche Torchance des Gegners.“ Dagegen vergaben Woudstra (68.), und Marc Koch (75.), weitere Grünwalder Gelegenheiten, ehe es in der 86. Minute nach Foul an Markus Kreuzeder auch noch einen Strafstoß für den TSV gab. Doch Kapitän Tobias Schöglmann trat so schwach, dass Keeper Hornof mühelos parierte. „Das ganze Spiel war sehr ordentlich“, lobte Joppa beide Teams. Dennoch war er der Ansicht, dass seine Grünwalder „im Grunde den Sieg verdient hätten. Die Burschen haben gut gespielt, aber sie konnten, das, was sie geleistet haben, nicht in Tore umsetzen. Eigentlich kannst du mit diesen Chancen zwei Spiele gewinnen.“ um

TSV Grünwald – SF Schwaig 0:1 (0:0)

TSV: Bayerschmidt - Bornhauser, M. Koch, Mair (85. Kreuzeder), Schöglmann, Th. de Prato (85. Stapf), F. Traub, Arkadas, Tschaidse (74. Sammer), Vourtsis (58. Meyer), Woudstra Tor: 0:1 Sommer (67.); Besonderes Vorkommnis: Schöglmann scheitert mit einem Foulelfmeter an Schwaigs Torwart Hornof (86.)