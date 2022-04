TSV Grünwald: Corona-Lazarett lichtet sich

Von: Umberto Savignano

TSV Grünwald hat im Spiel beim TuS Holzkirchen wieder mehr personelle Alternativen.

Grünwald – Das Corona-Lazarett beim TSV Grünwald lichtet sich. Zum Gastspiel beim TuS Holzkirchen am Samstag (14 Uhr) sollten die zuletzt fehlenden Spieler, wie Kapitän Tobias Schöglmann, David Wörns, Jordi Woudstra, Thomas Meyer oder Torwart Leopold Bayerschmidt zumindest wieder freigetestet sein. Ob sie dann fit genug für den Kader oder gar einen Einsatz von Beginn an sind, sollen ihm seine Schützlinge selbst signalisieren, betont Florian de Prato: „Bei uns kann jeder danach entscheiden, wie er sich im Training gefühlt hat.“ Druck von seiner Seite gebe es in keinem Fall, so der Trainer, der seine Isolation auch gerade erst beendet hat und die Leitung der Übungseinheiten in dieser und Ende vergangener Woche seinen Assistenten Valentin Morina und Alexander Buch überlassen musste.

Was ihm die beiden berichteten, stimmt de Prato zuversichtlich: „Es war richtig Feuer drin.“ Das werde auch im Spiel nötig sein, denn bei der 1:4-Niederlage im Hinspiel habe sich Holzkirchen stark präsentiert: „Sie waren die einzigen, die uns keine Chance gelassen haben.“ Sogar gegen das Spitzenduo Erlbach und Unterföhring hätten seine Grün-Weißen besser mithalten können, so de Prato.

Holzkirchen steckt im Tief

Derzeit stecken die Holzkirchner allerdings in einem kleinen Tief, zuletzt gab es zwei Niederlagen, auch schon im Herbst lief es nicht mehr rund. „Vielleicht waren sie zu früh im Niemandsland der Tabelle und hatten deshalb nicht mehr die ganz große Motivation“, vermutet de Prato. Und so sind Holzkirchner und Grünwalder zwar Tabellennachbarn, aber doch mit völlig verschiedenen Vorzeichen. Denn der TSV hat sich gerade mit Macht aus dem hinteren Mittelfeld nach oben katapultiert, liegt mit 39 Punkten nur noch zwei hinter dem TuS, könnte mit einem Sieg also an diesem vorbeiziehen und Platz sechs erobern. Mit 42 Zählern wäre dann zudem der Klassenerhalt gesichert. „Die Jungs haben Blut geleckt“, freut sich der Coach über den Ehrgeiz seiner Spieler, die angesichts einer Serie von (das letzte Herbstspiel eingeschlossen) fünf Siegen und einem Remis auch von einer Erfolgswelle getragen werden: „Wir sind die einzige Mannschaft der Liga heuerb noch ungeschlagen ist. Und das wollen wir auch bleiben“, stellt de Prato klar.

Grünwald: Bayerschmidt - Hippacher, Mair, M. Koch, Kreuzeuder, Bornhauser, Niggl, Th. de Prato, Arkadas, Vourtsis, Tschaidse