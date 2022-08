TSV Grünwald: Das Rätsel um die zwei Gesichter der Mannschaft

Von: Umberto Savignano

Florian de Prato kann über die Kapriolen seiner Mannschaft nur staunen. Nach dem 0:4 in Kirchheim und dem 3:0 in Brunnthal ist der Trainer des TSV Grünwald gespannt, wie sich seine Truppe heute (19.30 Uhr) zuhause gegen den TSV Ampfing präsentieren wird.

Grünwald - Wie seine Mannschaft die Kirchheim-Pleite in Brunnthal wegsteckte, überraschte de Prato jedenfalls: „So eine Reaktion wünscht man sich. Wir waren total griffig und haben guten Fußball gespielt, mit der richtigen Balance zwischen flach und weit. Das fand ich beeindruckend“, so der Coach, der sich wundert, warum seine Spieler das eine Mal offenbar aufmerksam zuhören, das andere Mal hingegen nicht: „Wir hatten vor dem Brunnthal-Spiel gesagt, dass über unsere schnellen Außen was geht und die Mannschaft hat es umgesetzt. Drei Tage davor war ich noch total enttäuscht. Da muss man fragen, wieso sie diese zwei Gesichter hat.“

De Prato hofft, „dass Kirchheim eine Lehre war. Wenn wir Konstanz reinkriegen, haben wir eine Saison, die allen Spaß macht. Wenn wir hundert Prozent bringen, mache ich mir gegen keinen Gegner Sorgen. Wenn nicht, wird es auch gegen Mannschaften sehr schwer, die mit uns auf Augenhöhe sind.“

Verzichten muss de Prato auf den Matchwinner von Brunnthal: Dario Matijevic, der schon beim 1:0 gegen Schwaig getroffen hatte, erzielte alle drei Tore und das innerhalb von sieben Minuten. Kurz nach dem 3:0 musste der aus der U19 des SV Planegg gekommene Offensivspieler aber mit Oberschenkelproblemen vom Feld. „Ich hoffe, es ist nur eine Verhärtung. Gegen Ampfing fehlt er aber sicher. Schade, denn es war eine gute Vorstellung“, sagt de Prato, der allerdings Wert darauf legt, dass die Treffer auch blitzsauber vorbereitet waren: „Vor dem ersten machen es David Wörns und Harouna Boubacar überragend, vor dem zweiten kam ein Supersteckpass von Luca Tschaidse.“

Vor den Gästen hat de Prato viel Respekt, auch wenn sie nur 13. sind: „Ampfing ist individuell nochmal ein anderes Kaliber: Sehr robust, physisch wie verbal. Da dürfen wir uns nicht den Schneid abkaufen lassen. Wenn sie gut drauf sind, können sie jeden wegschießen.“ Ein besonderes Augenmerk gilt dem ehemaligen 1860-Profi Kodjovi Koussou, der vom TSV Sauerlach nach Ampfing wechselte: „Spielt er, ist das qualitativ nochmal eine andere Hausnummer.“ UMBERTO SAVIGNANO

TSV Grünwald: Nothaft - Bornhauser, Wörns, M. Koch, Kreuzeder, Sammer, F. Traub, Tekeli, Boubacar, Gasteiger, Tschaidse