TSV Grünwald: De Prato blickt auch noch nach unten

Von: Umberto Savignano

TSV Grünwald im Nachholspiel zu Gast beim TuS Holzkirchen

Grünwald – Zum Landesliga-Nachholspiel gastiert der TSV Grünwald heute (18.30 Uhr) beim TuS Holzkirchen. Die Hausherren sind nach der Winterpause nicht richtig in die Gänge gekommen (zwei Siege, ein Remis, fünf Niederlagen), stehen aber mit 44 Punkten immer noch auf Rang sechs und sind längst alle Sorgen los. Laut Grünwalds Coach Florian de Prato gehören die Holzkirchner auch ins vordere Mittelfeld: „Das ist eine sehr gute Mannschaft, die uns im Hinspiel keine Chance gelassen hat.“ Am Samstag beobachtete de Prato den TuS eine Halbzeit lang bei der 0:1-Niederlage in Brunnthal und stellte fest: „Holzkirchen war besser, hat aber Unvermögen im Abschluss gezeigt.“

Das kennt der 35-Jährige auch von seinen Grün-Weißen, die jüngst beim 0:1 gegen Schwaig ebenfalls zahlreiche Hochkaräter versiebten, einen Elfmeter inklusive. „Es war nicht das erste Mal, deshalb haben wir das auch klar analysiert. Man kann nicht immer sagen, es war Pech. Vielleicht fehlt dann auch die ganz große Gier aufs Tor“, so de Prato, der in Holzkirchen auf Besserung hofft. Denn trotz der 40 Punkte, die der TSV auf dem Konto hat, warnt der Trainer angesichts von nur sieben Zählern Vorsprung auf die Relegationsränge: „Auch wenn ich lieber nach vorne schaue: Ich habe das immer im Blick.“

Das Szenario eines Abstiegsendspiel am letzten Spieltag in Rosenheim will de Prato unbedingt so schnell wie möglich ad acta legen. Am besten schon mit einem Sieg heute: „Dann wären wir wohl durch.“ um

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, M. Koch, Hippacher, Schöglmann, Th. de Prato, F. Traub, Arkadas, Tschaidse, Vourtsis, Woudstra