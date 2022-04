Debakel nach 2:0-Führung

Von: Umberto Savignano

Teilen

TSV Grünwald verliert 2:5 beim TuS Holzkirchen.

Grünwald - Eine Halbzeit lang sah es so aus, als sollte der TSV Grünwald das Thema Klassenerhalt endgültig abhaken können. Doch dann gaben die Grün-Weißen im Landesliga-Nachholspiel beim TuS Holzkirchen eine 2:0-Pausenführung aus der Hand und erlebten ein 2:5-Debakel. TSV-Sprecher Jochen Joppa war fassungslos: „Wie man zwei solch verschiedene Halbzeiten spielen kann, ist mir unerklärlich.“

Denn nach dem ersten Durchgang lagen die Grünwalder „hochverdient“ vorne, wie Joppa betonte: „Da haben wir wirklich gut gespielt.“ Und auch die Treffer waren sehenswert: Thomas de Prato köpfte einen schönen Freistoß von Tobias Schöglmann zum 0:1 ein (23.), der schnelle Jordi Woudstra erlief einen tollen Steckpass von Marc Koch und erhöhte nur drei Minuten später.

„Wir haben gedacht, den Vorsprung muss man jetzt nur verwalten und vielleicht noch einen Konter setzen“, beschrieb Joppa die Erwartungshaltung im TSV-Lager für den zweiten Durchgang. Doch es kam ganz schnell ganz anders: Zwei Tore von Christopher Korkor nach dem identischen Strickmuster - nach einem langen Ball war er auf und davon - bedeuteten den Ausgleich (48., 52.). Kurz darauf führte Holzkirchen durch Stefan Lechner bereits mit 3:2 (58.). Beim Versuch die Flanke zu unterbinden war Attila Arkadas zuvor zu Boden gegangen. Unglücklich auch das 4:2: Grünwalds Keeper Leopold Bayerschmidt ließ einen strammen Schuss nach vorne abprallen, Pirmin Lindner staubte ab (69.). Jordi Woudstra hatte die große Chance, den TSV nochmal ins Spiel zu bringen, scheiterte aber frei vor Torwart Benedikt Zeisel (76.). Mit der Roten Karte für Marco Bornhauser, der in einem Wortgefecht mit der Holzkirchner Bank offenbar in der Ausdrucksweise übers Ziel hinausgeschossen hatte (84.), waren die Hoffnungen endgültig dahin. Kurios wurde es dann in der Nachspielzeit, als Bayerschmidts Abwehr vom Rücken des Holzkirchners Anton Bauer zum 5:2 über die Linie flog (90.+2). „Das war Ping-Pong und hat zur zweiten Halbzeit gepasst. Die Mannschaft war nicht wiederzuerkennen. Es war grausam“, so Joppa. Durch die Pleite hat sich der Vorsprung der Grün-Weißen zur Relegationszone um einen Zähler auf sechs Punkte verringert. Vier Runden vor Schluss ist das immer noch ein ordentliches Polster, aber doch keines, auf dem man sich bequem ausruhen kann.

TuS Holzkirchen – TSV Grünwald 5:2 (0:2)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, M. Koch, Hippacher, Schöglmann, Th. de Prato (83. Bader), Mair, Arkadas (58. F. Traub), Tschaidse (74. Stapf), Meyer (74. Sammer), Woudstra Tore: 0:1 Th. De Prato (23.), 0:2 Woudstra (26.), 1:2 Korkor (48.), 2:2 Korkor (52.), 3:2 Lechner (58.), 4:2 Lindner (69.), 5:2 Anton Bauer (90.+2) Rote Karte für Bornhauser (85., grob unsportliches Verhalten)