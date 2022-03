Dreckiger Sieg macht Grünwald glücklich

Von: Umberto Savignano

Florian de Prato hatte die Richtung vorgegeben und sein Team folgte: „Wir wollen den Flow beibehalten“, so die Marschroute des Trainers vor dem Gastspiel seines TSV Grünwald beim SSV Eggenfelden. Und tatsächlich schraubten die Grün-Weißen durch einen 1:0 (0:0)-Erfolg ihre Bilanz nach der Winterpause auf stolze zehn Punkte aus vier Spielen.

Grünwald – Rein fußballerisch fehlte der Flow allerdings ein wenig, wie TSV-Sprecher Günter Haase einräumte: „Es war ein dreckiger Sieg. Spielerisch war es nicht so gut wie in den Spielen davor, aber es war bei den Platzverhältnissen auch nicht so einfach. Und Eggenfelden ist sehr tief gestanden.“

So war die Partie nicht gerade ein Chancenfestival. Was aufs Gehäuse kam, packten sich die Torhüter ohne große Mühe, nur einmal hatte der TSV Glück, als ein Eggenfeldener Stürmer aus kurzer Distanz vorbeischob (10.). Nach dem Wechsel prüfte Dimitrios Vourtsis mit der bis dahin besten Grünwalder Möglichkeit SSV-Keeper Matthias Pitscheneder (61.). „Es ist so dahingeplätschert“, urteilte Haase.

In der Schlussphase tat sich dann aber doch noch etwas auf beiden Seiten: Erst hielt Marco Bornhauser den Fuß in eine Flanke von Tobias Schöglmann und markierte das 0:1 (86.). Dann bot sich den Platzherren in der Nachspielzeit auf sehr kuriose Weise die Riesenchance zum Ausgleich. Nach einer SSV-Ecke kamen zwar Proteste von der Eggenfeldener Bank, doch zunächst passierte nichts. Plötzlich entschied Schiedsrichter Patrick Schönherr (Piding) dann aber auf Strafstoß. „Der Ball wurde nach der Ecke rausgeköpft, das Spiel lief danach bestimmt eine Minute weiter und auf einmal pfeift der Schiedsrichter und sagt Handspiel“, schilderte Haase die Szene. „Es gab dann eine Riesendiskussion.“ Doch der Unparteiische ließ sich nicht umstimmen. Also trat Tobias Huber zur Ausführung an – und schob vorbei (90.+2). „Da hatte er wahrscheinlich zu viel Zeit zum Überlegen“, vermutete Haase, der seinem Team vor allem ein Kompliment aussprach: „Körperlich sind wir jetzt wirklich fit. Das ist in der Liga das A und O.“ Und so stimmt die Bilanz 2022, weshalb Haase nach dem Sieg auch bester Laune war: „Wir haben drei Punkte und sind zufrieden. Solche Spiele muss man auch erst mal gewinnen. Und wenn uns jemand vorher gesagt hätte, dass wir mit drei Siegen und einem Unentschieden ins Jahr starten, hätten wir das sofort unterschrieben.“ um

SSV Eggenfelden – TSV Grünwald 0:1 (0:0)

Grünwald: Bayerschmidt - Hippacher, Mair, M. Koch (72. Arkadas), Schöglmann, Bornhauser, Wörns (61. Niggl), Buchta, Meyer (74. Th. de Prato), Vourtsis, Woudstra (80. Tschaidse)

Tor: 0:1 Bornhauser (86.)

Besonderes Vorkommnis: Eggenfeldens Huber verschießt einen Handelfmeter (90.+2).