TSV Grünwald: Elfinger nimmt Ergebnisdelle gelassen

Von: Umberto Savignano

„Wir haben den Dreier heute in der ersten Halbzeit liegenlassen“, findet Grünwalds Trainer Rainer Elfinger. © Sven Leifer

Voll auf ihre Kosten kamen die rund 200 Zuschauer beim 2:2 (0:0) in einem spannenden Landesligaduell zwischen dem TSV Grünwald und dem FC Unterföhring. Für die Grün-Weißen bedeutete das Remis die Erweiterung einer kleinen Ergebnisdelle, die Trainer Rainer Elfinger aber relativ gelassen nahm: „Wenn man das dritte Spiel am Stück nicht gewonnen hat, ist das schon eine leichte Enttäuschung, aber auf der anderen Seite ist ein Unentschieden gegen einen starken Gegner auch in Ordnung.“

Grünwald – In einer sehr intensiven ersten Halbzeit hatten die Gäste nach einem Grünwalder Abwehrfehler die erste Großchance, doch Jerome Faye schob vorbei (6.). Danach kamen die Grün-Weißen immer besser ins Spiel und auch zu hochkarätigen Möglichkeiten: Jasmin Kadiric scheiterte erst an Torwart Sebastian Fritz, seinen Nachschuss köpfte ein FCU-Verteidiger von der Linie (11.). Wenig später war Kadiric nach einem wunderschönen Angriff frei durch, er fand jedoch wieder in Fritz seinen Meister (20.). Es folgten zwei Kopfbälle von Markus Kreuzeder (31., 32.) sowie zwei Gelegenheiten von David Halbich (39., 40.), die allesamt das Ziel teils hauchdünn verfehlten. Obwohl Unterföhring engagiert mithielt, wäre Grünwalds Führung hochverdient gewesen. „Aber man muss dann konsequenter im Abschluss sein, das haben wir heute nicht geschafft. Teilweise war allerdings auch Pech dabei“, so Elfinger. Auf der anderen Seite tauchte plötzlich wieder Faye gefährlich vor dem TSV-Tor auf, Kreuzeder warf sich in den Schuss (41.).

Der Innenverteidiger verletzte sich kurz darauf am Fuß, kam nicht wieder aus der Kabine. Damit fehlte neben dem gesperrten David Wörns der zweite zentrale Abwehrpfeiler. Obwohl der 19-jährige Wörns-Vertreter Nick Starke eine Klassepartie ablieferte, wirkten die Grünwalder zu Beginn der zweiten Halbzeit ob dieser Schwächung verunsichert. Unterföhring kam auf und Darius Awoudja köpfte nach einem Freistoß zur Gäste-Führung ein (60.). „Das haben wir nicht gut verteidigt“, ärgerte sich Elfinger. Starke bewahrte den TSV mit letztem Einsatz gegen Faye vor einem höheren Rückstand (64.), dann fingen sich die Grün-Weißen wieder, holten nun zumindest ruhende Bälle heraus. Und da hat Grünwald in Alexander Rojek ja einen Spezialisten: Mit einem genialen Freistoß glich er aus (68.), per Strafstoß nach einem von den Unterföhringern heftig in Abrede gestellten Handspiel sorgte er für das 2:1 (80.). Weil zudem FCU-Spielmacher Tayfun Arkadas wegen einer unfeinen Äußerung in Richtung Linienrichter eine Zehn-Minuten-Strafe erhielt, schien nun doch alles gerichtet für einen Grünwalder Sieg. Doch Marvin Kretzschmars Sonntagsschuss von der Seitenauslinie in den langen Winkel bescherte den nie zurücksteckenden Gästen das 2:2 (83.).

„Wir haben den Dreier heute in der ersten Halbzeit liegenlassen. Da haben wir klar dominiert und können 5:1 führen. Das haben wir leider versäumt, so waren wir dann auf Standards angewiesen“, analysierte Elfinger. „Summa summarum geht das Ergebnis dann aber vielleicht auch in Ordnung, denn Unterföhring hat auch viel investiert.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

TSV Grünwald – FC Unterföhring 2:2 (0:0)

Grünwald: Brandl - Bornhauser, Starke, Kreuzeder (46. Topic), Heinzlmeier, Matijevic (73. Zilijkic), F. Traub, Müller, Kadiric (73. Acimovic), Rojek, Halbich

Tore: 0:1 Awoudja (60.), 1:1 Rojek (68.), 2:1 Rojek (80., Handelfmeter), 2:2 Kretzschmar (83.) Zeitstrafe: T. Arkadas/Unterföhring (79.)