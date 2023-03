TSV Grünwald: Elfmeter verschossen – Elan dahin

Von: Umberto Savignano

Teilen

Geglückte Abwehr: Grünwalds Torhüter Lukas Brandl wird zweimal überwunden. © Robert Brouczek

Die Erfolgsserie des TSV Grünwald ist gerissen: Nach drei Siegen in diesem Jahr unterlagen die Grün-Weißen dem TuS Geretsried zuhause mit 1:2 (0:2). „Die spielerische Linie der letzten drei Spiele haben wir heute nie gefunden“, sagt TSV-Sprecher Jochen Joppa.

Grünwald – In der Anfangsphase sah es noch so aus, als könnte der TSV an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen: Dimitrios Vourtsis scheiterte mit einer frühen Chance aus spitzem Winkel (2.), dann wurde David Halbich im Strafraum klar gefoult. Er trat selbst vom Punkt an und fand seinen Meister in Torwart Cedomir Radic (10.), der aber relativ leichtes Spiel hatte, denn laut Joppa war der Elfmeter „unplatziert und zu lasch geschossen“. Prompt war der Grünwalder Elan dahin. „Danach war ein unerklärlicher Bruch im Spiel, es war konfus, wir haben alle Zweikämpfe verloren, und die, die wir nicht verloren haben, waren Fouls“, kritisierte Joppa. Dazu kamen individuelle Fehler bei den Gegentreffern, fabriziert ausgerechnet von Leistungsträgern der Grün-Weißen. Erst spielte Marc Koch dem Schützen zum 0:1, Marko Dukic, den Ball in die Füße (26.), dann leistete sich David Wörns den gleichen Schnitzer, diesmal profitierte Fabijan Podunavac (45.), praktisch mit dem Pausenpfiff.

In der zweiten Halbzeit sah Joppa sein Team „bemühter, aber, ob besser, lasse ich mal dahingestellt. Wir haben nie in den Rhythmus gefunden wie zuletzt, es war kein Spielfluss da.“ Und so blieben echte Tormöglichkeiten aus, während Geretsried ein paar Mal gefährlich konterte, TSV-Schlussmann Lukas Brandl verhinderte zweimal einen größeren Rückstand. Sein Gegenüber Radic leistete sich hingegen einen Patzer, der zumindest auf dem Papier noch einmal für Spannung sorgte: Er klatschte einen Ball vor die Füße von Andre Gasteiger, der zum 1:2 abstaubte (80.). Doch auch danach brachten die Platzherren das TuS-Gehäuse nicht mehr wirklich in Gefahr. „Ich kann unseren Spielern den Willen nicht absprechen. Geretsried war auch nicht durchgehend die bessere Mannschaft. Aber wir haben ohne Ruhe und Überlegung gespielt. Es ist schon enttäuschend“, lautete Joppas Fazit. Und so stehen die Grün-Weißen weiter am Rande der Gefahrenzone. „Es heißt weiter: Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und die spielerische Linie nicht vergessen“, fordert Joppa. um

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub (80. Starke), M. Koch, Kreuzeder, V. Traub (62. Körner), Bornhauser, Wörns, Rojek (62. Matijevic), Halbich, Boubacar (46. Gasteiger), Vourtsis

Tore: 0:1 Dukic (26.), 0:2 Poduvanac (45.), 1:2 Gasteiger

Besonderes Vorkommnis: Halbich scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Radic (10.)