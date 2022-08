TSV Grünwald erkämpft 1:1 gegen Tabellenführer

Von: Guido Verstegen

Rettete dem TSV Grünwald einen Punkt: Marco Bornhauser trifft zum 1:1-Endstand. © Michalek

Grünwald – Mit dem Glück des Tüchtigen und einem gut aufgelegten Kevin Mertes zwischen den Pfosten hat sich Fußball-Landesligist TSV Grünwald ein 1:1-Unentschieden gegen Tabellenführer SpVgg Landshut erkämpft.

„Es ist wirklich aller Ehren wert, was Florian de Prato aus der jungen Truppe macht“, hatte TSV-Sprecher Jochen Joppa ein dickes Lob für Trainer Florian de Prato parat, der seine Mannschaft gut auf das Duell mit dem Spitzenreiter vorbereitet hatte. Während er auf David Wörns und Luca Tschaidse verzichten musste, stand Leon Sammer diesmal wieder in der Startformation. Allerdings hatten seine tapfer kämpfenden Schützlinge eine ganze Menge Arbeit zu verrichten und waren dem vom Chefcoach ersehnten Dreier schließlich deutlich weiter entfernt als das dem gegenüber dem 0:3 gegen Dachau verbesserte und personell angeschlagene Team der SpVgg Landshut.

Vor allem im ersten Durchgang konnten sich die Platzherren bei ihrem starken Torhüter Kevin Mertes bedanken, dass sie zur Pause nicht deutlicher als 0:1 zurücklagen. Joppa: „Gerade in der Anfangsphase hat eigentlich nur Landshut gespielt. Mertes war bei hochkarätigen Landshuter Torchancen immer wieder der Retter in der Not: So fanden Torjäger Lucas Biberger, Janik vom Hofe sowie die Brüder Yannick und Robin Justvan – deren Kopfbälle holte er aus dem Kreuzeck – fanden in dem 19-jährigen Keeper ihren Meister.

Doch beim 0:1 war auch er machtlos: Nach sehenswerter Kombination über Kevin Pino Tellez traf Biberger aus sechs Metern ins kurze Eck und bejubelte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit seinen siebten Saisontreffer (45.+2).

Nach Wiederbeginn kam der TSV Grünwald deutlich besser ins Spiel, auch die insgesamt fünf Einwechslungen zeigten Wirkung. „Wir haben einige wirklich schöne Konter gefahren“, sagte Joppa. „Landshut war über weite Strecken spielerisch und läuferisch überlegen, aber wir haben gut dagegengehalten.“ In der hart umkämpften Begegnung spitzte sich das Ganze dann in der Schlussphase zu: Erst glich Grünwalds Marco Bornhauser zum 1:1 aus, als er einen langen Ball schön mitnahm und plötzlich freie Bahn hatte (84.), dann reagierte Mertes bei einem Kopfball von Dominik Past hervorragend und hielt so den Punkt fest (90.+3).

TSV Grünwald – SpVgg Landshut 1:1 (0:1)

TSV Grünwald: Mertes - Bornhauser, M. Koch, Kreuzeder (65. Boubacar), Sammer, Gasteiger (57. Rojek), Heinzlmeier, V. Traub (53. Matijevic), Halbich (61. Vourtsis), F. Traub, Grünwald (71. Starke) Tore: 0:1 Biberger (45.+2), 1:1 Bornhauser (84.) Schiedsrichter: Julian Roidl (DJK Ensdorf) Zuschauer: 85