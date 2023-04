TSV Grünwald fordert das nächste Spitzenteam heraus

Von: Umberto Savignano

Grünwald – Eine Woche nach dem 2:0 beim Spitzenreiter SV Bruckmühl will der TSV Grünwald heute (19.30 Uhr) zuhause den Zweiten SB Chiemgau Traunstein ins Straucheln bringen. Allerdings muss sich Florian de Prato für diesen Gegner wieder etwas Neues einfallen lassen.

„Wir sind eine Mannschaft, deren DNA das hohe Pressing ist. Aber weil Bruckmühl selbst brutal schnell umschaltet, haben wir ihnen den Ball überlassen und uns auf die zweiten Bälle konzentriert. Die Mannschaft hat das mit einer atemberaubenden Leistung umgesetzt“, beschreibt Grünwalds Trainer den „Schlüssel zum Erfolg“ gegen den Tabellenführer, der gegen den Zweiten nicht passt: „Traunstein ist individuell ein ganz anderes Kaliber. Das ist gar nicht vergleichbar mit Bruckmühl, das kompakt und gut organisiert ist.“

Nach der 2:6-Pleite in Pullach zum Start ins Frühjahr hat das Team aus dem Chiemgau seine Qualitäten eindrucksvoll unterstrichen, sich vor allem in der Defensive gesteigert: In den folgenden sieben Partien feierte der SB fünf Siege bei zwei Remis, spielte dabei sechsmal zu null und kassierte nur zwei Gegentore beim 2:2 in Freising. Zum Vergleich: In den 21 Begegnungen davor schlug es 42 Mal im Traunsteiner Kasten ein, also zweimal pro Spiel.

Und so stürmen die Chiemgauer Richtung Spitze. Nur noch fünf Zähler liegen sie hinter Bruckmühl, dabei haben sie auch noch ein Nachholspiel in petto. Für de Prato wäre es fast logisch, sollte der SB Meister werden: „Traunstein ist ein Krösus in der Liga. Einen Thomas Steinherr, der 3. Liga gespielt hat, musst du dir erstmal leisten können, dazu kommt Spielertrainer Danijel Majdancevic mit seiner Regionalligaerfahrung. Sie haben schon eine Wucht.“ Psychologisch wertvoll könnte auch der Umstand sein, dass die Grün-Weißen mit dem Sieg in Bruckmühl die 40-Punkte-Marke geknackt haben, auch wenn die in dieser verrückten Landesligasaison weit davon entfernt ist, den Klassenerhalt zu garantieren. „Grundsätzlich ist es eine coole Geschichte. Vorher hätte ich 40 Punkte nach 29 Spielen sofort unterschrieben“, so de Prato, der aber weiß, dass seine Mannschaft ihr Konto noch erhöhen muss: „In den letzten fünf Spielen brauchen wir zwei Siege. Das ist machbar, auch gegen Traunstein, obwohl es eine Hammeraufgabe ist. Wenn wir da locker reingehen, hagelt es gleich mal fünf.“ In einem Punkt ändert sich gegenüber der Vorwoche nämlich nichts: „Wir brauchen die selbe Einstellung wie gegen Bruckmühl.“ um

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Sammer, Boubacar, Halbich, Vourtsis