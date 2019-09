Achterbahnfahrtenin der Landesliga

von Umberto Savignano schließen

Es geht derzeit ziemlich turbulent zu in der Landesliga Südost. Zwei Teams, die beispielhaft für die merkwürdigen Resultate stehen, treffen am Freitag (19.30 Uhr) an der Keltenstraße aufeinander: Der TSV Grünwald empfängt den SE Freising.

Grünwald – So sind die Gäste Dritter, haben bei Spitzenreiter Erlbach gar mit 6:0 triumphiert, kurz danach aber zwei klare Niederlagen in Traunstein und gegen Töging kassiert und sich zuletzt mit einem Tor in der Nachspielzeit zum 2:1 gegen Hauzenberg mühsam aus dieser Talsohle gekämpft. Jochen Joppa sind solche Kapriolen nicht fremd: „Freising hat komische Ergebnisse, aber wir schon auch“, sagt Grünwalds Sprecher. Nach starkem Zwischensspurt mit den Siegen gegen Hallbergmoos (4:2), in Kastl (4:3) und gegen Landshut (4:0) ging es bald in die andere Richtung: 0:4 gegen Dachau, 0:5 in Erbach, 2:3 in Traunstein. Nur das 4:1 vor zwei Wochen gegen den Vorletzten Waldkirchen schönt den Trend, den Joppa gefährlich findet: „Wir müssen schauen, dass wir in die Spur kommen. Die letzten Spiele haben mich schon bedenklich gestimmt. Das ist noch keine Krise, aber ein offensichtlicher Durchgänger.“ Der TSV-Sprecher rätselt, woran es hakt: „Liegt es am Gesamtsystem? Fehlt die Fitness? Oder waren wir so zufrieden, dass es schon hochnäsig war?“, fragt er, wobei er Überheblichkeit eigentlich ausschließt: „Bei unseren Charakteren glaube ich das nicht.“

Nun muss eben gegen die stets beachtenswerten Freisinger, Vierter der vergangenen Saison und Zweiter im Jahr davor, die Wende her. Und das ohne den erfahrenen Sebastian Koch, der sich in Traunstein eine tiefe Fleischwunde zugezogen hat. Doch vorrangig sei ohnehin die richtige Einstellung, so Joppa: „In der dritten Landesliga-Saison darf man sich nicht selbstzufrieden ausruhen, sonst landet man schnell im Tal der Tränen.“ um

TSV Grünwald: Geck - Bornhauser, Mair, Baki, Schöglmann, Niggl, Hochholzner, Dieckmann, Androsevic, Negic, Stapf