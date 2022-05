TSV Grünwald hat trotz Niederlage gegen Meister Erlbach Grund zum Feiern

Von: Umberto Savignano

Teilen

Der TSV Grünwald hat trotz der 1:2-Niederlage endgültig den Klassenerhalt geschafft. © Bernhard Schmöller (www.fupa.net/oberbayern)

Trotz einer guten Leistung musste sich der TSV Grünwald gegen Meister Erlbach geschlagen geben. Dennoch ist der Klassenerhalt jetzt auch rechnerisch sicher.

Grünwald – Achtbar schlug sich der TSV Grünwald gegen den frisch gebackenen Landesligameister SV Erlbach. Zwar verloren die Grün-Weißen 1:2 (0:1), doch das „irgendwie zu Unrecht“, wie ihr Sprecher Jochen Joppa fand: „Wir waren in einem schönen, flotten Fußballspiel spielerisch stärker und auch chancenmäßig überlegen, aber wir haben unsere Tore nicht gemacht.“

Die erste Möglichkeit hatte allerdings der Liga-Primus, der sie auch prompt nutzte: Sebastian Hager schob nach einem schönen Diagonalball überlegt ein (16.). Danach kamen die Gastgeber: Kapitän Tobias Schöglmann verfehlte mit einem Freistoß (25.) ebenso knapp das Ziel wie Luca Tschaidse per Kopf (31.).

TSV Grünwald: Leopold Bayerschmidt hält Elfer von Maximilian Manghofer

In den ersten Minuten nach Wiederbeginn hätte der Ausgleich bei Kopfbällen von Jordi Woudstra und Marc Koch fallen müssen, letzterer verfehlte sogar das leere Gehäuse (51.). Wenig später ließ sich der einschussbereite Martin Mair den Ball im letzten Moment noch vom Fuß spitzeln (63.).

Erlbach verlegte sich im zweiten Durchgang nur noch aufs Kontern. Wenn der Tabellenführer sich nach vorne wagte, wurde es allerdings gefährlich. So in der 72. Minute, als Arkadas nur auf Kosten eines Elfmeters klären konnte. Leopold Bayerschmidt parierte den von Maximilian Manghofer getretenen Strafstoß jedoch hervorragend. Trotzdem musste der Grünwalder Torwart nur wenige Augenblicke später hinter sich greifen: Wieder hatte ihn Hager überwunden (74.). „Das war ein Duplikat des 1:0“, urteilte Joppa.

„Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden, die Burschen haben ein richtig gutes Spiel gemacht, nur die Chancenverwertung war schwach.“

Die Grünwalder ließen sich vom 0:2 nicht entmutigen, Maximilian Stapf verkürzte nach schöner Schöglmann-Flanke postwendend per Kopf (76.). „Wir waren immer am Drücker, allerdings muss man sagen, dass Erlbach in der zweiten Halbzeit fast mit einer Reservemannschaft gespielt hat“, so Joppa.

Einer dieser Reservisten, der zur Pause eingewechselte Schlussmann Maximilian Habereder, hielt den Gästen in der 88. Minute mit einer Glanzparade gegen Schöglmann den Sieg fest. Joppa wollte sich aber nicht ärgern: „Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden, die Burschen haben ein richtig gutes Spiel gemacht, nur die Chancenverwertung war schwach.“

Weil der TV Aiglsbach in Freising 1:1 spielte, gab es mit dem nun auch rechnerisch sicheren Klassenerhalt im TSV-Lager nach Abpfiff sogar etwas zu feiern. (um)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Th. de Prato (64. Bader), M. Koch, Mair, Schöglmann, F. Traub (57. Kreuzeder), Sammer (70. Nizzardo), Arkadas, Tschaidse (60. Hippacher), Woudstra, Stapf

Tore: 0:1 Hager (16.), 0:2 Hager (74.), 1:2 Stapf (76.)

Besonderes Vorkommnis: Bayerschmidt hält Foulelfmeter von Manghofer (72.)