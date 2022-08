TSV Grünwald: Herber Dämpfer beim 0:4 in Kirchheim

Von: Umberto Savignano

Teilen

Die Kirchheimer Maximilian Baitz und Denis Zabolotnyi neben den Grünwalder Luca Tschaidse in die Zange. © Dieter Michalek

Viel Freude hatte Florian de Prato zuletzt mit seinen Fußballern des TSV Grünwald gehabt: Zwei Siege mit guten Leistungen, dazu großes Engagement im Training stimmten den Coach sehr zuversichtlich fürs Gastspiel beim Kirchheimer SC. Doch dort erhielten die Grün-Weißen mit einer 0:4 (0:2)-Klatsche einen herben Dämpfer. „Die Mannschaft war nicht wiederzuerkennen“, sagte TSV-Sprecher Jochen Joppa.

Grünwald – Einen bitteren Rückschlag mussten die Isartaler schon vor dem Spiel verkraften: Die einige Tage zuvor erlittene Verletzung von Leopold Bayerschmidt erwies sich als Sehnenabriss im Knie, der Stammtorwart wird mindestens bis zur Winterpause ausfallen. Am 19 Jahre jungen Ersatzkeeper Kevin Mertes habe es allerdings nicht gelegen, betonte Joppa: „Er war ganz cool und hat seine Sache sehr gut gemacht. Für die Tore konnte er überhaupt nichts.“

Seine Vorderleute hingegen ließen einiges zu wünschen übrig. „Es hat gar nichts gepasst, wir waren inaktiv. Kirchheim war zweikampfstärker, williger und schneller“, so Joppa, der das 1:0 durch Kerim Özdemir (9.) als „ein typisches Beispiel“ für die Leistung bezeichnete: „Nach einem Steckpass war er auf und davon, es gab keine Abwehrreaktion.“ Bei einem Kopfball von Alessandro Cazorla an den Pfosten hatten die Grünwalder Glück (14.), und nach einer halben Stunde kamen sie sogar unverhofft zu einer Chance: Dario Matijevic hatte Torwart Martin Egner schon umspielt, schob aber am leeren Tor vorbei (31.). „Das war eine hundertprozentige. Vielleicht hätte sich die Mannschaft mit dem Ausgleich berappelt“, trauerte Joppa der Gelegenheit hinterher.

Kurz darauf hielt Mertes den TSV mit einer Glanzparade bei einem Freistoß von Ex-Profi Korbinian Vollmann im Spiel (37.). Cazorla sorgte aber per Kopf doch noch für den 2:0-Pausenstand (44.). „Unsere Abwehr hat reklamiert, dass der Ball vor der Flanke im Aus war. Aber das geht nicht, den Gegner darf man trotzdem nicht laufen lassen“, schimpfte Joppa.

Zur zweiten Halbzeit brachte Trainer de Prato drei neue Leute, aber „besser geworden ist nichts“, so Joppa. Die Grün-Weißen vergaben zwei Großchancen durch Harouna Boubacar (60.) und einen von Marco Bornhauser zu schwach getretenen Handelfmeter, den Egner parierte (76.), die Kirchheimer dagegen trafen noch zweimal durch Cazorla im Nachschuss (64.) und Vollmann, der nur noch den Fuß hinhalten musste (84.). „Kirchheim ist keine Übermannschaft, aber sie waren uns in puncto Zweikampf und mannschaftlicher Geschlossenheit weit voraus“, bilanzierte Joppa. (UMBERTO SAVIGNANO)

TSV Grünwald: Mertes - Bornhauser, Heinzlmeier (65. Sammer), Wörns, Grünwald (46. Kreuzeder), V. Traub, M. Koch, F. Traub (70. Tekeli), Matijevic, Vourtsis (46. Halbich), Tschaidse (46. Boubacar).

Tore: 1:0 Özdemir (9.), 2:0 Cazorla (44.), 3:0 Cazorla (64.), 4:0 Vollmann (84.)

Besonderes Vorkommnis: Bornhauser scheitert mit einem Handelfmeter an Torwart Egner (76.)