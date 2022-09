TSV Grünwald: Im Spiel fehlt oft der Mut

Von: Umberto Savignano

Teilen

Trainer Florian des Prato ist aus dem Urlaub zurück und will den TSV Grünwald wieder auf Kurs bringen. © Robert Brouczek

FUSSBALL-LANDESLIGA SÜDOST Beim TSV Grünwald ist heute Wiedergutmachung angesagt

Grünwald – Die Aufgabe des TSV Grünwald im heutigen Heimspiel gegen den TSV Wasserburg (Anstoß 19.30 Uhr) lautet klipp und klar: Wiedergutmachung für die 0:6-Pleite in Eggenfelden. „Jeder, der im Kader war, will die Schmach vergessen machen“, sagt Florian de Prato.

Der Trainer selbst erlebte das Desaster in Niederbayern gar nicht live mit, er war mit seiner Familie in den Ferien. Den lange geplanten Italientrip hatte er sogar verschoben, um am Wochenende zuvor sein Team im Spiel gegen Spitzenreiter Landshut noch persönlich zu coachen, nachdem die Partie davor in Geretsried mit 0:1 verloren gegangen war. „Mit einer Niederlage wollte ich mich nicht in den Urlaub verabschieden“, so de Prato, der nach dem 1:1 gegen die Landshuter aber sicher war, nun guten Gewissens verreisen zu können. Der 36-Jährige wähnte seine Mannschaft nach den Kapriolen zu Saisonbeginn endlich in einem stabilen Zustand: „Hätte ich vor dem Eggenfelden-Spiel gewettet, hätte ich viel Geld verloren, denn ich hätte nie gedacht, dass wir so einen deutlichen Einbruch erleben.“

Seit Anfang der Woche ist de Prato zurück, allerdings plangemäß und nicht wegen der 0:6-Klatsche. Die hätte er auch vor Ort kaum verhindert, vermutet der Coach: „Ich bin nicht so eine absolute Autorität, dass es mit mir völlig anders gelaufen wäre.“ Seine Analyse ist aber so klar wie das Resultat: „Die Gründe liegen auf der Hand. Die Gelb-Rote Karte (für Markus Kreuzeder in der 29. Minute - d. Red.) hat uns, nachdem wir sowieso sehr schwer ins Spiel gekommen sind, natürlich überhaupt nicht in die Karten gespielt. Und dann hat Alex (Co-Trainer Buch - d. Red.) mit der Mannschaft zusammen etwas geändert, womit sie meinten, sich wohler zu fühlen. So eine Entscheidung trage ich als Cheftrainer zu hundert Prozent mit, auch in Abwesenheit.“ Doch mit dem schnellen 0:2 nach der Pause sei die Maßnahme schnell verpufft, so de Prato weiter: „Dann ist es gefühlt auseinandergebrochen, und das ist es, was mich ärgert. 6:0 ist zu hoch.“

Die Trainingsleistungen könnten de Prato in Sachen Rehabilitation zuversichtlich stimmen, doch ihre Aussagekraft ist erfahrungsgemäß begrenzt: „Wir hatten gute intensive Einheiten. Das kann ich den Spielern nicht absprechen. Aber Dinge, die wir im Training gut machen, können wir häufig nicht ins Spiel übertragen. Da fehlt uns vielleicht der Mut.“ Also muss sich de Prato gegen den Bayernligaabsteiger, den er stark einschätzt, der nach dem Abschied einiger alter Spieler aber „noch in der Findungsphase“ sei, von seiner Truppe einmal mehr überraschen lassen.

TSV Grünwald: Mertes - Bornhauser, Heinzlmeier, M. Koch, Grünwald, Sammer, V. Traub, Rojek, Halbich, Gasteiger, Boubacar