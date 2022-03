TSV Grünwald ist stark im Kopf und in den Beinen: „Haben fast alle Spieler zur Verfügung“

Von: Umberto Savignano

Trainer Florian de Prato: „Wir haben das Selbstvertrauen und das Gefühl, die Dinge regeln zu können.“ © Robert Brouczek

Ungewohnt stabil präsentiert sich der TSV Grünwald derzeit. Vor dem Mittelfeld-Duell beim punktgleichen SSV Eggenfelden am Samstag (14 Uhr) blicken die Isartaler in der Landesliga auf vier Spiele ohne Niederlage zurück, darunter drei Siege.

Grünwald – Zuvor war der TSV nie länger als zweimal hintereinander unbesiegt geblieben. Florian de Prato verweist noch auf eine andere Serie: Inklusive der Testspiele seit Anfang Februar sei man sogar acht Partien ungeschlagen. Ein Trend, der seinem Team ganz offenbar den Rücken gestärkt habe, so der Trainer: „Wir haben das Selbstvertrauen und das Gefühl, die Dinge regeln zu können.“ So, wie nach den Rückständen beim 5:2 gegen Landshut und beim 4:2 gegen Töging, oder beim 3:3 gegen Aufstiegsaspiranten Karlsfeld, als der TSV das 2:3 in der 88. Minute mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit konterte.

Der Coach erklärt den Aufwind neben der Psyche auch mit der guten Physis seiner Spieler: „Aktuell haben wir die Mentalität und den Willen, alles zu geben. Ich möchte nicht sagen, dass das in der Vorrunde nicht der Fall war, aber da hatten wir nicht die Fitness, aufgrund vieler Ausfälle. Dadurch mussten wir auch das Training entsprechend steuern, damit sich nicht noch mehr verletzen.“

Nun kann de Prato, bis auf die Langzeitverletzten, auf seinen nahezu vollständigen Kader zurückgreifen, nur hinter seinem formstarken Bruder Thomas steht aus beruflichen Gründen ein Fragezeichen. „Das ist der größte Unterschied, dass wir jetzt fast alle Spieler zur Verfügung haben“, so Florian de Prato, der in Niederbayern trotzdem eine schwere Aufgabe erwartet: „Gegen Karlsfeld, eine Mannschaft mit guter Spielanlage, die viel den Ball hat, war es für uns einfacher. Gegen Eggenfelden müssen wir selbst Lösungen finden.“ Das Hinspiel war ein guter Beleg dafür, wie unangenehm es werden könnte: Die Grün-Weißen vergaben reihenweise Großchancen und kassierten in der Schlussphase noch das 0:1. (um)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Hippacher, Mair, M. Koch, Schöglmann, Bornhauser, Wörns, Buchta, Meyer, Vourtsis, Woudstra