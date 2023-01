TSV Grünwald schlägt zu: Junioren-Bundesliga-Torwart Lukas Brandl verstärkt Elf von De Prato

Von: Tim Hempfling

Der TSV Grünwald um Coach Florian De Prati (li.) hat einen neuen Keeper. Lukas Brandl (re.) kommt von der DJK Pasing, und hat unter anderem A-Junioren-Bundesliga-Erfahrung. © bro/fupa

Der TSV Grünwald ist in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Lukas Brandl kommt ein Keeper, der Erfahrung in der Junioren-Bundesliga hat.

Grünwald – Beim TSV Grünwald läuft es alles andere als rund. Nach gutem Saisonstart ließen die Grün-Weißen immer mehr Punkte liegen und befinden sich zur Winterpause im Tabellenkeller. Spätestens nach der Niederlage gegen Schlusslicht Brunnthal im letzten Spiel des Jahres 2022 heißt es für Grünwald Abstiegskampf pur in 2023. Mit 42 Gegentreffern haben die Grünwalder zudem eine der schlechtesten Abwehrreihen der Liga. Jetzt kommt folgerichtig die erste Verpflichtung. Der 20-jährige Torwart Lukas Brandl wird die Münchner von nun an verstärken.

„Über Kontakte wurde uns Lukas vorgeschlagen und gesagt, dass er uns verstärken könne“, sagt Coach Florian De Prato im Gespräch mit Fussball Vorort/Fupa Oberbayern zur Neuverpflichtung. „Weil Personalnot herrschte, gab es sogar vor Weihnachten noch ein Torwart-Casting mit drei, vier Torhütern. Da hat er es aber aufgrund des Schneesturms nicht geschafft und gefehlt.“

TSV Grünwald: Weitere Neuzugänge werde es eher nicht geben

Umso erstaunlicher, dass der TSV Grünwald trotzdem Brandl verpflichtet. „Paul Seidl (Abteilungsleiter des TSV, Anm. d. Red.) war der Hauptvermittler in der ganzen Sache. Letztendlich hat sich der Verein dafür entschieden, weil unser Kontakt gemeint hat, mit Lukas kann man nichts falsch machen“, erläutert De Prato die Verhandlungen.

Mit Brandl hat der Chefcoach bisher nur geschrieben. Die ersten Gespräche soll es diese Woche geben. Viel mehr Neuzugänge wird es bem Landesligist höchstwahrscheinlich nicht geben. „Nach mir könnten wir noch ein bis zwei Leute mit Erfahrung brauchen. Aber das ist Wunschdenken. Wir gehen mit dem Kader ins neue Jahr und werden alles fürs Ziel Klassenerhalt geben“, blickt De Prato in die Zukunft.

Lukas Brandl: A-, B-Junioren-Bundesliga und 3. Liga Österreichs - reichlich Erfahrung mit nur 20 Jahren

Der 20-jährige Brandl wurde unter anderem in der Jugend des FC Bayern München und FC Ingolstadt ausgebildet. Für die Schanzer lief er je siebenmal in der B- und A-Junioren-Bundesliga auf, ehe er 2021 zum SV Wörgl in die Regionalliga Tirol (3. Liga Österreich) wechselte. Im Sommer 2022 führte es den Keeper wieder nach München zur DJK Pasing. In elf Partien behielt er zweimal eine weiße Weste und wurde zweimal für die Elf der Woche nominiert. Mit Pasing steht der Torwart an der Tabellenspitze der Kreisliga 2 München.

Lukas Bandl (sitzend am Pfosten) in der B-Jugend des FC Ingolstadt, für die er siebenmal auflief. © IMAGO / Stefan Bösl

„Mein Kontakt zu Grünwald ist über Marc Lamberger, Torwarttrainer von 1860 München, entstanden“, sagt Brandl. Bei Lamberger hat der 20-Jährige neben seiner Station bei Pasing noch trainiert. Für die Zukunft erhofft der junge Spieler, sich persönlich weiterzuentwickeln.