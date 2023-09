„Wir sind wie eine Schülermannschaft in die Zweikämpfe gegangen“: Grünwald kassiert erste Niederlage

Von: Nico Bauer

Mussmutiger Blick von TSV-Trainer Rainer Elfinger bei der 1:3-Niederlage in Schwaig. © Christian Riedel

Im Spitzenspiel der Landesliga Südost kassierte der Tabellenführer TSV Grünwald (1:3) beim Zweiten SF Schwaig die erste Saisonniederlage.

Grünwald – TSV-Trainer Rainer Elfinger sprach von einem verdienten Sieg der Schwaiger Sportfreunde, weil diese vor allem in der ersten Hälfte besser waren: griffiger und präsenter. Da war auch mehr als das eine Tor von Markus Straßer (33.) möglich. „Wir sind wie eine Schülermannschaft in die Zweikämpfe gegangen“, ärgerte sich Elfinger.

Seine Antwort auf die ersten 45 Minuten waren gleich drei Wechsel in der Halbzeit. Unter anderem kam der ehemalige Heimstettener Regionalligaspieler Jasmin Kadiric, den der TSV am „Deadline Day“ noch verpflichtet hatte. Der Versuch der Spielwende bekam einen Rückschlag durch die Zeitstrafe von Markus Kreuzeder (51.). Als die zehn Minuten Unterzahl fast durch waren, fiel der zweite Treffer von Straßer (60.). Aber damit war Grünwald noch nicht geschlagen.

In der zweiten Halbzeit war der TSV auf Augenhöhe und hatte auch die Chancen, um an einen Punkt heranschnuppen zu können. Markus Kreuzeder machte in der 83. Minute den Anschlusstreffer – und das war dann auch die Phase, in der die Partie noch einmal hätte kippen können. Grünwald ging volles Risiko und kassierte erst in der Nachspielzeit den dritten Treffer von Joshua Steindorf, den Schwaig auf den letzten Drücker vom Bayernligisten Ismaning holte. Zuvor gab es einige knifflige Situationen, in denen der Tabellenführer auch nicht das Glück auf seiner Seite hatte.

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, sagte Elfinger deutlich. Das diesmal für ein Remis notwendige Glück in der finalen Phase des Spiels hatte Grünwald sich auch nicht erarbeitet. (Nico Bauer)