TSV Grünwald: De Prato fordert Stabilität und Esprit – „Es kann nur Vollgas geben“

Von: Umberto Savignano

Vier Punkte aus den Spielen in Wasserburg und gegen den ASV Dachau waren Florian de Pratos Ziel.

Grünwald – Am Inn ging sein TSV Grünwald allerdings leer aus, sodass sich aus Trainersicht die Vorgabe für das heutige Heimspiel gegen die Dachauer (Anstoß 19.30 Uhr) von selbst ergibt: „Da muss ein Dreier her.“ Im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga Südost herrscht Gedränge, da verschafft jeder Schritt nach oben etwas Luft.

In Grünwald wie in Dachau herrscht seit dem Wochenende aber eher Schnappatmung. Die Grün-Weißen strapazierten beim 0:2 in Wasserburg de Pratos Nerven durch zwei Gegentreffer nach Eckbällen: „Wir haben Wasserburgs Standards in der Vorbereitung sehr intensiv besprochen. Natürlich spielt es eine Rolle, wenn der Gegner im Durchschnitt ein paar Zentimeter größer ist. Aber wir schalten auch nicht schnell genug. Auch die Zuordnung hat nicht gestimmt“, ärgerte sich der Coach über diese Tore, ebenso wie über die beiden unnötigen Gelb-Roten Karten gegen Marco Bornhauser und Markus Kreuzeder. So war die Chance auf einen Punkt leichtfertig verloren: „Eigentlich hat die Mannschaft sehr gut gearbeitet und gut dagegengehalten.

Gegen Dachau fordert der 36-Jährige nun hinten mehr Wachheit ein und in der Offensive „mehr Esprit“. Wichtig sei aber auch die richtige Balance zwischen Engagement und Lockerheit: „Es kann nur Vollgas geben in so einem wichtigen Spiel, aber wir dürfen trotzdem nicht verkrampfen.“

Ähnlich dürfte die Devise wohl bei den Gästen lauten, die in Pullach bis zur 86. Minute 4:2 führten, dann aber noch 4:5 verloren. Der ASV steht als Vorletzter noch vier Punkte hinter dem TSV und erlebt bislang ein verheerendes Jahr: 2023 gab es erst zwei Remis, dann fünf Pleiten, viele Stammkräfte, wie der Ex-Pullacher Andreas Roth und sein Bruder Christian, fehlen. „Die Roth-Brüder sind für so eine Mannschaft wichtige Stützen“, weiß de Prato, der die Dachauer spielerisch eigentlich viel weiter oben ansiedelt: „Dadurch, dass sie immer vorher gegen unsere nächsten Gegner spielen, habe ich sie ein bisschen mitverfolgt. Und sie waren auch bei unserem 4:1-Sieg im Hinspiel die bessere Mannschaft.“ (um)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Rojek, Halbich, Gasteiger, Vourtsis