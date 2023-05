TSV Grünwald: Klatsche zum Abschluss, aber trotzdem zufrieden – „Hut ab“

Ohne Trainer Florian de Prato brechen die Grün-Weißen gegen Karlsfeld ein

Florian de Prato hatte seiner Mannschaft für das letzte Saisonspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld einen Auftrag mitgegeben.

Grünwald – „Vielleicht werden wir noch Erster in der Rückrundentabelle“, hoffte der Trainer des TSV Grünwald auf einen schönen Prestigeerfolg. Weil sich de Prato nach dem Erreichen des Klassenerhalts bereits vor dieser Partie in den Urlaub verabschiedet hatte, musste er nicht mit ansehen, wie die Grün-Weißen seine Vorgabe mit einer 0:6 (0:2)-Heimpleite deutlich verfehlten.

Die Gastgeber begannen ordentlich, hatten durch Andre Gasteiger, der den Ball an den Pfosten nagelte (6.), auch die erste Großchance. Doch nach einer Viertelstunde kam der Tabellendritte, der sich seine Minimalchance auf den Aufstieg erhalten wollte. Durch den schön freigespielten Fitim Raci (28.) und Kubilay Celik (32.), der nach einer Parade von Torwart Lukas Brandl im Nachschuss traf, gelang der Eintracht ein vorentscheidender Doppelschlag.

„Wir haben eigentlich ganz vernünftig angefangen, hatten zwei, drei gute Chancen“, sagte Grünwalds Fußballboss Paul Seidl. „Aber dann macht Karlsfeld mit der ersten gefährlichen Aktion das Tor, danach fällt schnell das zweite. Dann kommt es so, wie man es nicht gerne sieht, wie es aber menschlich verständlich ist, auch bei den Temperaturen: Jeder spielt sein Spiel so zu Ende. Und bei Karlsfeld hat man gemerkt, die wollen ihre Chance wahrnehmen.“

Dominik Schäffer (67.), Celik (73.), Leon Ritter (76.) und noch einmal Celik (77.) erhöhten auf 0:6, was den Gästen aber auch nichts half, sie blieben Tabellendritter. Womöglich waren sie am Ende sogar enttäuschter als die Grün-Weißen. Seidl zeigte sich von dem Gesamtauftritt seines Vereins im Frühjahr jedenfalls sehr angetan: „Hut ab vor dem, was die Mannschaft geleistet hat. Es waren schwierige Rahmenbedingungen und ein schwieriger Weg bis zur Winterpause. Danach waren zwei Aspekte entscheidend: Wir haben mit Lukas Brandl einen guten neuen Torwart bekommen und die Mannschaft hat brutal hart gearbeitet.“ Coach de Prato hatte schon vor seinem Urlaub eine positive Bilanz gezogen, an der auch die Abschlusspleite grundsätzlich nichts mehr änderte: „Die Mannschaft war von den Namen her schlechter als letztes Jahr und hat trotzdem mehr Punkte geholt.“ Mit 50 Zählern gegenüber 44 im Vorjahr schließen die Grün-Weißen die Saison als Zehnter ab. In der Rückrundentabelle landeten sie übrigens auf Rang vier. (um)

TSV Grünwald – Eintracht Karlsfeld 0:6 (0:2)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, Wörns, Sammer (57. Rojek), Matijevic (46. Boubacar), Halbich, Gasteiger, Vourtsis (46. Buchta) Tore: 0:1 Raci (28.), 0:2 Celik (32.), 0:3 Schäffer (67.), 0:4 Celik (73.), 0:5 Ritter (76.), 0:6 Celik (77.)