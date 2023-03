TSV Grünwald: Schnappatmung bei jedem Zweikampf – „Sind maximal überbelastet“

Von: Umberto Savignano

Trainer Florian de Prato sah hohe Siege in der Vorbereitung, will die Ergebnisse aber nicht überbewerten. © bro

Eine beeindruckende Siegesserie hat Fußball-Landesligist TSV Grünwald in der Vorbereitung hingelegt.

Grünwald – Trotzdem plagen Trainer Florian de Prato vor dem ersten Punktspiel des Jahres, am Sonntag (14 Uhr) beim FC Sportfreunde Schwaig, einige Sorgen. 6:1 gegen den TSV Brunnthal und den TSV Jetzendorf, 4:1 gegen die SpVgg Haidhausen und den FC Aschheim sowie ein 4:2 gegen den SV Donaustauf, Vierter der Bayernliga Nord: Diese tolle Bilanz haben die Grün-Weißen nämlich trotz zahlreicher Ausfälle erzielt.

„Wir sind maximal überbelastet. Seit der zweiten Trainingswoche sind wir aufgrund von Blessuren nie mehr als zwölf Leute im Training“, so de Prato. „Es darf nicht viel mehr passieren. Wir kriegen Schnappatmung bei jedem Zweikampf, nach dem einer liegen bleibt.“ Mindestens bis Ende März zieht der Coach mit Nick Starke und Niklas Kern deshalb zwei A-Jugendliche hoch. „Sonst hätte ich nur zwei Leute auf der Bank, nachdem sich auch noch Luis Heinzlmeier gegen Donaustauf einen Muskelfaserriss zugezogen hat.“

Umso erstaunlicher, wie die Isartaler bis jetzt aufgetreten sind. Das nötigt auch dem Trainer Riesenrespekt ab: „Vor denen, die immer da sind, muss ich den Hut ziehen. Sie trainieren sehr hart.“ Und sie spielen richtig gut, was sich eben auch in den Resultaten widerspiegelt. Die Angreifer sind in Torlaune, allen voran Dimitrios Vourtsis, der immer traf, insgesamt sieben Mal. Aber auch die Defensive sieht de Prato deutlich verbessert. „Gegen Jetzendorf und Brunnthal, also Mannschaften, die auf Augenhöhe mit uns sind, haben wir wenig zugelassen“, lobt de Prato. Und über noch „eine nicht zu erwartende Stärke“, wiederum offensiver Natur, darf sich der Coach freuen: „Außer gegen Donaustauf haben wir in jedem Spiel ein Standardtor erzielt.“

Doch obwohl kein Treffer nach ruhendem Ball gelang, war dieser letzte Test gegen das hochkarätig besetzte Team aus der Oberpfalz (unter anderem mit den Ex-Hachingern Paul Grauschopf und Lucas Hufnagel) unbestreitbar der bisherige Höhepunkt. „Wir haben schnell umgeschaltet, so auch zwei sehenswerte Tore gemacht. In der Pause haben wir dann die taktischen Mängel, die es noch gab, angesprochen und die Spieler haben das gut umgesetzt und sogar eine noch bessere zweite Halbzeit gespielt. Das gibt ihnen auch Vertrauen in die Trainer“, zeigte sich de Prato rundum zufrieden. „Es war schon eine sehr ordentliche Leistung und wenn das Ergebnis höher ausfällt, kann sich Donaustauf nicht beschweren. Wir hatten noch zwei Lattenschüsse und zwei hundertprozentige Chancen.“

Allerdings betont der 36-Jährige auch: „Ich bewerte in der Vorbereitung keine Ergebnisse, sondern es geht um Erkenntnisse.“ Eine wesentliche betrifft ein Eigengewächs: „Wenn es einen Gewinner gibt, dann Tassilo Körner, der von Stürmer auf Außenverteidiger gewechselt ist und das top macht“, lobt de Prato den 19-Jährigen, der sich auf der neuen Position in die Startelf gespielt hat. Zum Auftakt wartet gleich eine knifflige Aufgabe: Schwaig liegt als 13. zwar nur einen Punkt und zwei Ränge vor den Grün-Weißen, aber de Prato warnt: „Ich glaube nach wie vor, dass sie besser sind, als ihr Tabellenplatz.“ (um)

TSV Grünwald: Brandl - Körner, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, F. Traub, Wörns, Boubacar, Halbich, Gasteiger, Vourtsis