TSV Grünwald „geht voll auf Sieg“ gegen Spitzenreiter Landshut

Von: Guido Verstegen

Flo de Prato glaubt an die Qualität in seiner Mannschaft. © Michalek/Archiv

Die Landesliga-Fußballer des TSV Grünwald präsentieren sich in dieser Saison bis dato als Mannschaft mit zwei Gesichtern.

Grünwald – Im Heimspiel gegen Spitzenreiter SpVgg Landshut (Freitag, 19.30 Uhr) wollen sie sich auf jeden Fall von ihrer besseren Seite zeigen.

„Am Ende des Tages spielen wir zuhause, haben hart trainiert, sind deutlich breiter und stabiler aufgestellt als zuletzt“, ist TSV-Trainer Florian de Prato zuversichtlich, dass seine Mannschaft aus der 0:1-Niederlage beim TuS Geretsried die richtigen Lehren zieht und nach der Begegnung am Freitagabend im besten Falle punktgleich mit der SpVgg Landshut ist. Der Tabellenführer knabbert seinerseits noch an der 0:3-Heimpleite gegen Aufsteiger ASV Dachau und will auf den Erfolgsweg zurückkehren.

Er mache seiner Elf keinen Vorwurf, denn sie habe am vergangenen Wochenende alles investiert, jetzt gehe es darum, sich für den betriebenen Aufwand auch zu belohnen, meint de Prato: „Angesichts des personellen Umbruchs und als die mit Abstand jüngste Mannschaft der Liga brauchen wir noch ein bisschen Geduld, sind derzeit aber im Soll.“

Die beiden 0:4-Niederlagen zuvor gegen den FC Unterföhring („Da hatten wir die Hosen voll“) und beim Kirchheimer SC („Das war Kollektivversagen“) hat der 36-Jährige längst abgehakt. Mit Blick auf den Grünwalder Kader gibt es durchaus noch einige Fragezeichen, auch beim noch angeschlagenen Mittelfeldspieler Leon Sammer will de Prato nichts riskieren: „Aber wir gehen voll auf Sieg!“ (Guido Verstegen)

TSV Grünwald: Mertes - Bornhauser, Wörns, M. Koch, Kreuzeder, Starke, F. Traub, Tekeli, Boubacar, Gasteiger, Rojek