TSV Grünwald macht mit 3:1-Sieg beim Schlusslicht alles klar

Von: Umberto Savignano

Teilen

Grünwald – Dank eines 3:1 (2:0)-Erfolgs beim Landesliga-Schlusslicht TSV Kastl kann der TSV Grünwald den letzten drei Saisonpartien entspannt entgegensehen. „Jetzt sind wir drüber über der Hürde“, zeigt sich Grünwalds Sprecher Jochen Joppa angesichts von nun 43 Punkten vom Klassenerhalt überzeugt.

Die Mannschaft trat ohnehin nicht auf, wie ein Team, das den Abstieg befürchten muss. Die Grün-Weißen begannen forsch, hatten gleich eine gute Chance durch den von Jordi Woudstra freigespielten Luca Tschaidse (5.), Martin Mair wurde zudem in aussichtsreicher Position wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückgepfiffen (9.).

Woudstra sorgte dann für die verdiente 2:0-Pausenführung. Erst aus 20 Metern nach Tschaidse-Zuspiel (26.), dann aus 16 Metern nach einem katastrophalen Fehlpass von Kastls Alois Straßer. „Beide Tore schienen nicht ganz unhaltbar“, sah Joppa auch eine Mitverantwortung bei Torwart Fabian Taube.

Der Leistung seiner Grünwalder tat dies aber keinen Abbruch: „Es war eine supergute erste Halbzeit, wie in Holzkirchen“, lobte Joppa, der die Spielfortsetzung mit einiger Spannung erwartete, denn auch bei besagtem Match, drei Tage zuvor, hatten die Grünwalder nach 45 Minuten mit 2:0 geführt, nach einem Totaleinbruch im zweiten Durchgang aber noch mit 2:5 verloren. Diesmal machten sie es deutlich besser: „Kastl hat in der zweiten Halbzeit Druck gemacht, aber wir haben gut dagegengehalten. Man hatte nie den Eindruck, dass sie ein Tor erzielen können.“

In einem intensiven Spiel waren die Gäste ihrem dritten Treffer wesentlich näher. Tschaidse lief allein aufs Tor zu, doch Taube verkürzte geschickt den Winkel (56.), nach einer Attacke an Tschaidse blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm (72.), was Joppa erzürnte: „Einen klareren Elfer gibt es nicht.“ Schließlich scheiterte Tschaidse noch einmal an Taube (76.), bevor er endlich sein Tor und damit die Vorentscheidung bejubeln durfte (79.). Wieder war ein böser Fehlpass vorausgegangen, diesmal von Kastls Kapitän Dominik Grothe. Der späte Ehrentreffer durch Leonhard Thiel (86.) änderte nichts mehr an der Lage beider Teams: Kastl bleibt weiter in höchster Abstiegsgefahr, Grünwald ist so gut wie gerettet. Und die Vorstellung der Grün-Weißen verstärkte die Freude über den Ligaverbleib noch. „Der Sieg war unterm Strich hochverdient. Unsere Abwehr war stark, der Angriff hat aus sechs Chancen drei Tore gemacht, das ist okay“, bilanzierte ein zufriedener Joppa. um

TSV Kastl – TSV Grünwald 1:3 (0:2)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Th. de Prato,, M. Koch, Mair, Schöglmann, F. Traub, Sammer (84. Hippacher), Arkadas, Tschaidse (89. Nizzardo), Meyer (89. Bader), Woudstra (78. Stapf) Tore: 0:1 Woudstra (26.), 0:2 Woudstra (33.), 0:3 Tschaidse (78.), 1:3 Thiel (86.)