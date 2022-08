Grünwald ohne Bayerschmidt nach Kirchheim

Von: Umberto Savignano

Prognosen scheinen schwierig in dieser Landesligasaison, die bislang jede Menge Überraschungen bereithielt. Insofern passt der Kirchheimer SC, heute (Anstoß 19.30 Uhr) Gastgeber des TSV Grünwald, bestens zur Spielklasse. „Ich habe sie zum Start beim ASV Dachau gesehen, da haben sie zwar 0:3 verloren, aber vielleicht war das die Besonderheit des Auftaktspiels mit vielen Zuschauern.

Grünwald – Danach haben sie mit Unterföhring und Karlsfeld zwei Hochkaräter geschlagen. Das ist alles schwierig einzuordnen“, findet auch Grünwalds Coach Florian de Prato.

Dass die Kirchheimer überhaupt noch in der Liga sind, haben sie einem furiosen Schlussspurt in der vergangenen Saison mit sechs Siegen und einem Remis zu verdanken. Sicher ein entscheidender Faktor bei der Rettung war Ex-Profi Korbinian Vollmann (TSV 1860, SV Sandhausen, Hansa Rostock), der seinem Heimatverein mit neun Toren in zwölf Spielen half. „Ich bin sicher, er spielt gegen uns. Kirchheim betrachtet uns als Gegner auf Augenhöhe und gegen direkte Konkurrenten bietest du alles auf“, so de Prato. „Wir müssen seine Steckpässe und Distanzschüsse verhindern, denn das macht er richtig gut.“ Grünwalds Trainer freut sich auf die Begegnung mit Vollmann: „Wir wollen uns mit den Besten messen. Und so ein Spieler ist auch als Werbung für unsere sehr interessante Landesliga Gold wert.“

De Prato fühlt sich nach dem gelungenen TSV-Start bereit für das Duell: „Sechs Punkte aus drei Spielen hätte ich sofort unterschrieben. Die Mannschaft macht im Training den Eindruck, dass sie das Momentum genießt. Alle geben Gas.“ Eine Hiobsbotschaft gilt es allerdings zu verdauen: Torwart Leopold Bayerschmidt hat sich das Knie verdreht, fällt wohl aus. Wie lange, ist noch offen. Nun muss der 19-jährige Kevin Mertes ran, dem de Prato den Rücken stärkt: „Er hatte selbst Schulterprobleme, hat sich in den letzten zwei Trainingswochen aber stabilisiert und einen vernünftigen Eindruck gemacht. Ihm gilt das volle Vertrauen.“ (um)

TSV Grünwald: Mertes - Bornhauser, Heinzlmeier, Wörns, Grünwald, V. Traub, M. Koch, F. Traub, Matijevic, Vourtsis, Boubacar