5:2 – Perfekter Wiedereinstieg für Grünwald

Von: Umberto Savignano

Mit dem 5:2 (0:1)-Sieg beim Tabellenfünften SpVgg Landshut feierte der TSV Grünwald einen perfekten Wiedereinstieg in die Landesligasaison. „Das war ein richtig guter Start nach der schwierigen Vorbereitung“, sagt Grünwalds Sprecher Günter Haase und strahlt dabei.

Grünwald – Die TSV-Bank war zwar trotz der jüngsten Personalnot rein quantitativ voll besetzt, doch einige Reservisten, wie Severin Buchta und Markus Kreuzeuder, hatten nach Krankheit kaum trainiert, Dimitrios Vourtsis kam trotz eines Kapselrisses im zweiten Durchgang mit dickem Knöcheltape zum Einsatz. Und sogar Trainer Florian de Prato stand für den Notfall im Kader.

Eine starke Startelf hatten die Grün-Weißen allerdings ohnehin zu bieten, die war anfangs aber im Glück: Martin Mair köpfte an die Latte des eigenen Tores (2.), Nach Fabian Traubs Fehlpass am eigenen Strafraum parierte Leopold Bayerschmidt stark gegen Lucas Biberger (7.), auch bei Mairs Rückpass musste der TSV-Keeper Kopf und Kragen riskieren (14.). Danach kamen die Gäste: Jordi Woudstra verfehlte nach kurzer Faustabwehr von Landshuts Torwart Johannes Huber das leere Tor (21.), Thomas Meyer traf aus sieben Metern in Hubers Arme (35.). Kurz vor dem Wechsel ging dann aber Landshut durch Robin Oswalds Kopfball nach einer Ecke in Front (45. +3).

Der TSV zeigte sich indes weder durch den Rückstand noch durch Fabian Traubs schwere Knöchelverletzung (41.) geschockt und drehte die Partie schnell: Nachdem Buchta SpVgg-Schlussmann Huber geprüft hatte, köpfte Mair die anschließende Ecke von Tobias Schöglmann zum Ausgleich ein (49.), Woudstra sorgte nach Schöglmann-Flanke ebenfalls per Kopf für die Führung (55.) und baute die kurz darauf nach einer schönen Einzelleistung per 18-Meter-Flachschuss aus (60.). „Damit haben wir der jungen Landshuter Mannschaft den Stecker gezogen“, so Haase. Vourtsis stellte mit dem 4:1 nach schönem Pass von Marc Koch (73.) und dem 5:2 nach Buchta-Vorarbeit (89.) einmal mehr seine Joker-Qualitäten unter Beweis. Dazwischen hatte David Löffler für die Landshuter getroffen (85.).

„Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten und wir haben heute wirklich stark gekämpft“, freute sich Haase. „Ich hoffe, das gibt einen Aufschwung für die nächsten Wochen.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

SpVgg Landshut – TSV Grünwald 2:5 (1:0)

Grünwald: Bayerschmidt – Hippacher, M. Koch, Mair, Schöglmann, Th. de Prato (46. Buchta), F. Traub (41. Wörns), Arkadas, Meyer (90. Kreuzeder), Tschaidse (46.Vourtsis), Woudstra (90.+2 Rucker).

Tore: 1:0 Oswald (45.+3), 1:1 Mair (49.), 1:2 Woudstra (55.), 1:3 Woudstra (60.), 1:4 Vourtsis (73.), 2:4 Löffler (85.), 2:5 Vourtsis (89.)

Gelb-Rot: Wörns und Biberger/Landshut (beide 86., Foul und Unsportlichkeit)