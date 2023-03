TSV Grünwald: Personalprobleme haben das Team zusammengeschweißt

Von: Umberto Savignano

Teilen

Grünwald – Akute Personalnot: Da vergeht manch einem Fußballtrainer schon mal die Laune. Nicht so bei Florian de Prato: „Es ist eine tolle Geschichte, mit den Jungs zu arbeiten. Am liebsten würde ich fünfmal in der Woche mit ihnen trainieren“, sagt der Trainer des Landesligisten TSV Grünwald vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den Kirchheimer SC.

Dabei musste der 36-Jährige nicht nur während der gesamten Vorbereitung den Mangel verwalten, sondern auch zum Auftakt beim FC Sportfreunde Schwaig, als nur drei Spieler auf der Bank saßen. Doch de Prato ist begeistert, wie die schwere Situation die verbliebenen Akteure zusammengeschweißt hat. „Da merkt man, dass wir in der Vorbereitung einen Schritt vorwärts gemacht haben. Die Jungs wollen den Klassenerhalt unbedingt“, sagt der Trainer, der hierfür nicht nur den defensiv wie offensiv äußerst konzentrierten und entschlossenen Auftritt beim 2:0 in Schwaig „in einem sehr wichtigen Spiel“ als Indiz wertet, sondern auch die darauffolgende Übungseinheit: „Wir hatten ein bisschen Angst, dass sie am Dienstag mit einer Hallodri-Einstellung ins Training kommen, aber da war richtig Feuer drin. Ich hoffe, es geht weiter so.“

Der neueste Beleg für die gute Einstellung der Spieler hat allerdings auch eine Kehrseite, denn David Wörns meldete sich diese Woche krank, Marc Koch klagt über einen eitrigen Zeh. Beide Leistungsträger haben angekündigt, gegen Kirchheim trotzdem auflaufen zu wollen, doch der Coach wird dieses Angebot nur annehmen, wenn es ihr Zustand zulässt: „Sie gehen fürs Trainerteam durchs Feuer, das ist schön zu sehen. Aber die Gesundheit geht vor.“

Erfreut registriert de Prato außerdem die körperliche Entwicklung beim technisch hochbegabten Alexander Rojek, der in Schwaig 90 Minuten durchhielt. „Er hat richtig gut gearbeitet in der Vorbereitung, wird immer fitter. Ich würde ihn gerne ein bisschen früher rausnehmen, damit es keine muskulären Probleme gibt, aber das geht in unserer Situation nicht. Jedes Spiel ist eine Krafteinheit für ihn, gerade auf dem schwierigen Boden.“

Gegner Kirchheim arbeitete sich im Herbst mit vier Siegen und einem Remis auf Rang drei vor, musste sich zum Auftakt gegen den ASV Dachau aber mit einem 1:1 begnügen. Allerdings fehlte dabei Korbinian Vollmann. „Er macht aus nichts was“, weiß de Prato um die Bedeutung des Ex-Profis für den KSC. Ob ohne oder mit Vollmann, die Grünwalder Marschroute steht: „Das ist eine große, robuste Mannschaft, die viel über die Leidenschaft kommt. Das Hauptaugenmerk wird wieder darauf liegen, kompakt zu stehen.“ (um)

TSV Grünwald: Brandl - Körner, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Rojek, Halbich, Gasteiger, Vourtsis