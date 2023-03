Grünwalder Rumpfteam präsentiert sich als Einheit

Von: Umberto Savignano

Grünwald – Optimaler Start für das letzte Aufgebot des TSV Grünwald: Die Isartaler holten mit dem 2:0 (0:0) beim FC Sportfreunde Schwaig drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Mut für die nächsten Wochen machte vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung der dezimierten Truppe von Florian de Prato.

Gerade mal drei Feldspieler saßen auf der TSV-Bank, darunter A-Junior Nick Starke, der, mangels verfügbarer Spezialisten, im Notfall auch als Ersatzkeeper hätte einspringen müssen. Auf dem Platz war von einer Schwächung allerdings nichts zu sehen. Alexander Rojek (3.) und zweimal Dimitrios Vourtsis (6., 16.) hätten die Grün-Weißen in Führung bringen müssen, verfehlten aber das Ziel. „Diese Chancen haben wir vergeudet“, ärgerte sich TSV-Sprecher Jochen Joppa, der in der 37. Minute eine kuriose Schrecksekunde erlebte: Nach einem Rückpass von Vincent Traub zögerte TSV-Torwart Lukas Brandl etwas zu lange, schoss mit seinem versuchten Befreiungsschlag den heranstürmenden Markus Straßer an, von dem der Ball an Brandls Körper und wieder zurück zu Straßer sprang, der einschob. Schiedsrichter Jan Niklas Eichholz (Augsburg) entschied zum Entsetzen der Grünwalder zunächst auf Tor, nahm die Entscheidung nach Rücksprache mit seinem Assistenten aber zurück. Der Ball hatte zuvor die Torauslinie überschritten. Ein Treffer für Schwaig hätte den Spielverlauf auch auf den Kopf gestellt, so Joppa: „In der ersten Halbzeit waren wir klar tonangebend, Schwaig hat es nur mit langen Diagonalbällen versucht, was auf dem schwierigen Boden vielleicht auch kein Fehler war, aber unsere Abwehr hat super gearbeitet.“

Das galt auch für den zweiten Durchgang, in dem die Grünwalder zudem zweimal zuschlugen: David Halbich schob nach einem unwiderstehlichen Sololauf ein (48.), Andre Gasteiger staubte im Anschluss an einen von Schwaigs Torwart Franz Hornof nur abgeklatschten Rojek-Freistoß ab (66.). Vourtsis vergab eine weitere hundertprozentige Chance (67.), während die Gäste bis zum Ende harmlos blieben.

„Der Sieg ist absolut verdient. Wir haben uns als totale Einheit präsentiert. Es war schon in der Vorbereitung zu sehen, wie die Mannschaft zusammengewachsen ist“, lobte Joppa den Teamgeist seiner Grün-Weißen. (um)

TSV Grünwald: Brandl - Körner, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub (70. F. Traub), Bornhauser, Wörns, Rojek (90. Starke), Halbich, Gasteiger (75. Boubacar), Vourtsis.

Tore: 0:1 Halbich (48.), 0:2 Gasteiger (66.)