„Befreiungsschritt“ in Richtung Klassenerhalt - TSV Grünwald schlägt Spitzenteam Traunstein

Von: Umberto Savignano

David Halbich traf zum zwischenzeitlichen Sieg. © Norbert Herrmann

Einen Riesensatz in Richtung Landesligaverbleib hat der TSV Grünwald mit dem 3:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den bisherigen Tabellenzweiten SB Chiemgau Traunstein unternommen.

Grünwald – „Das war ein Befreiungsschritt“, zeigte sich TSV-Sprecher Jochen Joppa erleichtert, um trotz der nun erreichten 43 Punkte nachzuschieben: „Einen Sieg werden wir noch brauchen.“ Die Grün-Weißen dominierten anfangs, mussten dann aber etwas unglücklich den Rückstand hinnehmen: David Wörns setzte im eigenen Strafraum zum Dribbling an, rutschte aus und servierte den Ball so unfreiwillig Traunsteins Spielertrainer Danijel Majdancevic, der sich die Chance nicht nehmen ließ (15.).

„Danach war ein Bruch im Spiel“, räumte Joppa ein, der aber zumindest die Moral der Mannschaft lobte: „Sie haben sich nicht hängen lassen. Das gegenseitige Pushen war bemerkenswert.“ Doch am Drücker waren nun die Gäste. Nach einer halben Stunde bewahrte Keeper Lukas Brandl mit zwei starken Paraden in Eins-gegen-eins-Situationen den TSV vor dem 0:2. „Super reagiert“, lobte Joppa, der sich dann auch noch über die Wende kurz vor der Pause freuen durfte: Erst schaltete Severin Buchta am schnellsten und schob vor SB-Schlussmann Alin Goia ein (41.). „Ein seltsames Tor. Das war eigentlich keine zwingende Situation, der Torwart ist zu spät rausgekommen“, wirkte Joppa als Beobachter fast überrumpelt vom Ausgleichstreffer. David Halbich sorgte mit einem Flachschuss aus 16 Metern (43.) dann sogar noch für die 2:1-Halbzeitführung, die Joppa aufgrund der Einstellung und der Vorteile zu Beginn und auch wieder gegen Ende de ersten Halbzeit als „nicht unverdient“ bezeichnete.

Und so lautete sein Fazit auch nach der zweiten Halbzeit, in der die TSV-Defensive sehr stabil stand. Und das obwohl Joppa „Traunstein klar stärker als Bruckmühl“, also den zuletzt von den Grün-Weißen besiegten Spitzenreiter, sah. Die besseren Chancen im zweiten Durchgang hatten die Isartaler, vor allem durch Luis Heinzlmeier, der per Distanzschuss (54.) und mit einem Kopfball (75.) das Ziel knapp verfehlte. Traunstein erzeugte zwei, drei brenzlige Situationen vor dem Grünwalder Gehäuse, erzielte auch ein Abseitstor (86.), doch Zählbares gelang nur den Grün-Weißen: Harouna Boubacar nutzte einen Strafstoß nach Foul an Dario Matijevic im Nachschuss (88.). Joppa attestierte seinem Team eine „enorme kämpferische Leistung“, die ihn für die letzten vier Partien zuversichtlich stimmt: „Den einen notwendigen Sieg holen wir.“ (um)

TSV Grünwald – SB Chiemgau Traunstein 3:1 (2:1)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Heinzlmeier, V. Traub (80. Gasteiger), Bornhauser, Wörns, Sammer, Buchta (67. Boubacar), Halbich (88. Rojek), Vourtsis (84. Matijevic); Tore: 0:1 Majdancevic (15.), 1:1 Buchta (41.), 2:1 Halbich (43.), 3:1 Boubacar (88.); Bes. Vorkommnis: Boubacar scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Goia (88.)