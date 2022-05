Genug Chancen für ein 5:5: Grünwalder Spektakel-Remis gegen Rosenheim

Von: Umberto Savignano

Sah ein Unentschieden zum Abschluss: Der Grünwalder Trainer Florian de Prato. © Robert brouczek

Mit einem 2:2 (1:0) beim SB DJK Rosenheim verabschiedete sich der TSV Grünwald aus der Landesligasaison.

Grünwald – „Für Rosenheim ging es so gut wie um alles, für uns um nichts mehr. So war das Spiel auch ein bisschen“, bilanzierte TSV-Sprecher Jochen Joppa nach einer Partie, in der die Hausherren den direkten Abstieg abwendeten und sich noch in die Relegation retteten. Die Grün-Weißen blieben nach dem Remis auf Rang neun.

Joppa wollte seinem TSV „den Willen nicht absprechen. Die Mannschaft hat sich bemüht und wir hatten auch gute Chancen.“ Die ersten Möglichkeiten besaßen aber die Gastgeber: Benedikt Mittermayr scheiterte aus sechs Metern am stark reagierenden TSV-Keeper Leopold Bayerschmidt (6.), Jannik Schleelein traf das Außennetz (13.). Grünwald antwortete mit einem Tor durch Thomas Meyer (19.), das wegen Abseits nicht gegeben wurde. „Strittig“ fand Joppa, dessen Team aber in der 39. Minute wirklich jubeln durfte: Thomas Niggl köpfte nach einer Flanke von Tobias Schöglmann ein. Thomas de Prato vergab die Chance, die Führung auszubauen (42.).

Und so gelang Rosenheim nach der Pause die schnelle Wende: Janik Vieregg traf nach einem Missverständnis in Grünwalds Abwehr (47.), beim 2:1 durch Edon Xhelili (52.) habe „die Hintermannschaft wie Statisten“ gewirkt, so Joppa. Auch vorne fehlte die letzte Entschlossenheit: Jordi Woudstra traf frei vor dem Tor den Ball nicht richtig (70.), Luca Tschaidse vergab ebenfalls kläglich (80.). Dazwischen hielt Bayerschmidt die Grün-Weißen mit einer starken Parade gegen Vieregg im Spiel (76.), und so konnte Meyer mit seinem Ausgleich per Volleyschuss nach Tschaides Hereingabe (86.) für einen versöhnlichen Abschluss sorgen.

„Es hätte auch 5:5 ausgehen können, wenn beide Mannschaften ihre Chancen genutzt hätten“, meinte Joppa. „Ich bin froh, dass die Saison vorbei ist. Seit wir gerettet waren, war die Luft ein bisschen draußen.“ (um)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Mair, Hippacher (54. Nizzardo), Schöglmann, Th. De Prato, F. Traub (56. Woudstra), M. Koch (46. Sammer), Meyer, Niggl (46. Tschaidse), Stapf (80. Vourtsis)

Tore: 0:1 Niggl (39.), 1:1 Vieregg (46.), 2:1 Xhelili (50.), 2:2 Meyer (86.)