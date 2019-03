Heep hält überragend

von Umberto Savignano schließen

Der TSV Grünwald bastelt weiter eifrig an seiner Erfolgsserie: Nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg beim TSV Kastl ist der Tabellenvierte der Landesliga Südost nun schon seit neun Spielen ungeschlagen.

Grünwald – Dabei steckten die Grün-Weißen auch die Rote Karte für Christian de Prato kurz nach der Pause weg. Während der, einschließlich Nachspielzeit, 50-minütigen Unterzahl stach Alexander Heep aus einer kampfstarken Truppe hervor. „Er hat gehalten: Wahnsinn, überragend!“, schwärmte Grünwalds Sprecher Jochen Joppa vom Torwart.

Die erste Chance des Spiels hatte Alexander Rojek, doch der Torjäger der Isartaler scheiterte an Kastls Keeper Jonas Reichl (3.). Dann kamen die in den vergangenen Wochen ebenfalls formstarken Hausherren zunehmend auf. „Kastls Spielschema war: lange Diagonalbälle auf die schnellen Außen. Und wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir das geschnallt haben“, gab Joppa zu. Bei Leonhard Thiels Volleyschuss hatten die Grün-Weißen Glück, dass der Stürmer den Ball nicht richtig traf (16.). In dieser Phase machte Kastl mächtig Druck, doch die Gäste befreiten sich gegen Ende des ersten Durchgangs wieder und schlugen sogar zweimal zu: Rojek traf mit einem strammen 30-Meter-Freistoß, der nicht unhaltbar aussah (37.), Thomas Niggl schloss eine sehenswerte Kombination zum 0:2 ab (41.).

Die Hälfte des Vorsprung war aber nach dem Wechsel gleich wieder weg und das galt auch für Christian de Prato: Der Grünwalder zog im Strafraum die Notbremse, die mit Rot und Elfmeter doppelt sanktioniert wurde. „Da hätte man nur Gelb geben dürfen“, fand Joppa. An der Berechtigung des Strafstoßes, den Dominik Grothe zum Anschlusstreffer nutzte (50.), gab es indes keine Zweifel. Kastl drängte danach auf den Ausgleich, doch auch die Grünwalder hatten ihre Möglichkeiten: Rojek traf mit einem weiteren Freistoß die Latte (57.), zudem forderten die Gäste nach einem Handspiel Elfmeter (60.). Auf der anderen Seite glänzte immer wieder Heep mit starken Paraden, insbesondere gegen den frei vor ihm auftauchenden Thiel (65.) und bei einem Kopfball von Michael Langenecker (67.).

In der hektischen Schlussphase kamen die Grün-Weißen zunehmend zu Kontermöglichkeiten. „Hätten wir die richtig zu Ende gespielt, wäre da noch ein Tor drin gewesen“, so Joppa, der letztlich aber zufrieden aufatmen durfte. „Kastl hatte ein Chancenplus, aber unterm Strich war der Sieg nicht unverdient, weil unsere Mannschaft von A bis Z gekämpft und tierisch gearbeitet hat. Da will ich auch gar keinen herausheben.“ Mit Ausnahme von Heep natürlich: „Wenn er nicht so stark gewesen wäre, hätten wir das Spiel nicht gewonnen.“ um

TSV Grünwald: Heep - Bochtler, Kiran, Chr. de Prato, Schöglmann, Dieckmann, Niggl (90. Rizzo), T. de Prato, Schaffhauser (70. Bezikofer), Rojek (79. Meyer), Stapf

Tore: 0:1 Rojek (37.), 0:2 Niggl (41.), 1:2 Grothe (50., Foulelfmeter) Rot: Chr. de Prato (49., Notbremse)