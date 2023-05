TSV Grünwald vor Rettung: „Mit einem Sieg glaube ich schon, dass wir gesichert sind“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Mit einem Sieg ist der TSV Grünwald dem Klassenerhalt nahe. © Norbert Herrmann

Drei Siege am Stück holte der TSV Grünwald. Am Freitagabend ist die Mannschaft von Florian de Prato zu Gast in Freising und peilt den nächsten Dreier an.

Grünwald – Die Rettung naht für den TSV Grünwald: „Mit einem Sieg glaube ich schon, dass wir gesichert sind, aber ich bin immer noch vorsichtig“, sagt Florian de Prato, Trainer des Fußball-Landesligisten, vor dem heutigen Gastspiel beim SE Freising (Anstoß 19.30 Uhr).

Diese Vorsicht kommt nicht von ungefähr. „Es ist schon ein bisschen absurd. Wir schlagen den Ersten und den Zweiten, dazu in einem ganz wichtigen Spiel einen direkten Konkurrenten und müssen immer noch weiter daran arbeiten, und das bei 43 Punkten“, wundert sich de Prato über das, trotz der jüngsten Siege über die Aufstiegskandidaten Bruckmühl und Traunstein sowie Kellerkind Dachau, nach wie vor sehr offene Rennen um den Klassenerhalt.

Der Trend seiner Mannschaft stimmt den Coach aber zuversichtlich, nicht nur wegen der jüngsten drei Erfolge, sondern generell wegen des Auftretens nach der Winterpause. 21 ihrer 43 Zähler haben die Grün-Weißen in den zehn Partien dieses Jahres geholt, nur einen weniger als in den 20 Begegnungen davor.

„Wir haben uns im Frühjahr als sehr gutes Team präsentiert“, so de Prato, der gegen den Vorletzten aus der Domstadt trotzdem gewisse Gefahren sieht: „Ich hoffe nicht, dass meine Spieler meinen, es geht von allein. Denn ich kann mir vorstellen, dass es schwieriger wird als gegen Traunstein. Die Freisinger sind brandgefährlich im Umschalten, haben bloß nicht den Knipser. Da geht es ihnen ähnlich wie es bei uns phasenweise auch schon war, als wir gar nicht so schlechte Spiele gemacht haben, aber leer ausgingen.“

Die Gastgeber haben allerdings massive Personalprobleme, müssen mit Florian Bittner (32) auf den Spielertrainer und Michael Schmid (38) auf den ebenfalls noch aktiven Co-Trainer und somit auf viel Erfahrung verzichten, wie auch de Prato weiß: „Allein, wenn man sieht, wo Flo Bittner schon gespielt hat (u.a. 3. Liga bei der SpVgg Unterhaching und Regionalliga beim FC Unterföhring - d. Red.). Und Schmid, gegen den ich selber noch gespielt habe, ist ein exzellenter Innenverteidiger.“

Im Hinspiel gewann der TSV 1:0, es war damals der erste Grünwalder Sieg nach fast zwei Monaten. Nun sei die Situation aber ganz anders, stellt de Prato klar: „Wir haben viel Selbstvertrauen, sind gut organisiert, haben eine passable Ausgangsposition. Die Tür steht weit offen, mit einem Sieg können wir zumindest auf die Schwelle steigen.“ (um)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Heinzlmeier, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Sammer, Buchta, Halbich, Vourtsis