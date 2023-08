„Wir wissen Bescheid, was auf uns zukommt“ - Grünwald hofft gegen Kastl auf Koussous ordnende Hand

Von: Umberto Savignano

Grünwalds Keeper Leopold Bayerschmidt hielt seinen Kasten in zwei von vier Partien sauber. © Alfred Brumbauer (www.fupa.net/oberbayern)

Am Dienstagabend erwartet der TSV Grünwald den TSV Kastl. Die Hausherren haben Respekt und setzten auf die Erfahrung von Ex-Löwe Nono Koussou.

Grünwald – Kaum ein Kenner der Landesliga Südost hätten vor der Saison vermutet, dass das Schlagerspiel der fünften Runde an der Keltenstraße steigen würde: Der TSV Grünwald empfängt heute um 19.30 Uhr als verlustpunktfreier Spitzenreiter den drei Zähler zurückliegenden Zweiten TSV Kastl.

Grünwalds Sprecher Jochen Joppa begutachtete die Gäste bei ihrer bisher einzigen Niederlage, dem 2:4 beim SV Pullach. Dabei lag Kastl zur Pause noch 2:0 vorn, unterlag am Ende in Unterzahl durch zwei Treffer in der Nachspielzeit. „In der ersten Halbzeit hat mir Kastl recht gut gefallen, mit einer massiven Abwehr aber auch ganz guten Kontern. Da wissen wir schon Bescheid, was auf uns zukommt“, so Joppa, der dem nach fünf Jahren Landesliga 2022 ab- und sofort wieder aufgestiegenen Verein aus dem Landkreis Altötting ohnehin viel Respekt entgegenbringt: „Grundsätzlich imponiert mir, dass sie in der Bezirksliga so souverän durchgegangen sind. Das ist nach einem Abstieg nicht selbstverständlich.“ Joppa wertet dies als Indiz für seriöse Arbeit beim Gegner: „Wir waren ja schon einige Male in Kastl und ich hatte immer einen guten Eindruck von der Vereinsführung.“

„Er hat die Erfahrung, ist ein ausgebuffter Hund.“

Joppa sieht sein Team nach dem eigenen tollen Saisonstart indes gut gerüstet, „wenn wir an unser Spiel in der ersten Halbzeit in Neufraunhofen anknüpfen können“. 3:0 führten die Isartaler da schon, am Ende hieß es 3:1. Deshalb sieht Joppa noch Steigerungsbedarf: „Wir müssten einen Vorsprung von drei Kisten souverän runterspielen. Aber in der zweiten Halbzeit, gerade als wir nach einer Zeitstrafe für den Gegner in Überzahl waren, ist das Gegenteil eingetreten.“

Joppa setzt hier auf Kodjovi Koussou als „ordnende Hand“: Der Neuzugang, Aufstiegsheld des TSV 1860 von 2018, gab in Neufraunhofen sein Startelf-Debüt. „Er hat die Erfahrung, ist ein ausgebuffter Hund, der Freistöße rausholt, auch den von Rojek zum 2:0“, so Joppa. Anders als zuletzt wird Trainer Rainer Elfinger diesmal nicht aus dem Kroatien-Urlaub einfliegen. Co-Trainer Sebastian Koch, zuletzt ebenfalls verhindert, coacht gegen Kastl. um

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Wörns, Kreuzeder, V. Traub, Koussou, Heinzlmeier, Kern, F. Traub, Rojek, Halbich