TSV Grünwald siegt 2:0 beim Tabellenführer

Von: Umberto Savignano

Grünwald – Den Tabellenführer zwar nicht entthront, ihm aber immerhin ein Bein gestellt, haben die Fußballer des TSV Grünwald: Die abstiegsgefährdeten Isartaler gewannen beim SV Bruckmühl, der das Klassement der Landesliga Südost trotzdem weiterhin klar anführt, mit 2:0 (1:0).

„Die hatte ich anders in Erinnerung“, wunderte sich TSV-Sprecher Jochen Joppa über die Darbietung des Spitzenreiters. „Sie hatten in den ganzen 90 Minuten nicht eine herausgespielte Chance, wobei man auch sagen muss, dass ihr Torjäger gefehlt hat.“ Doch auch, wenn der Ausfall von Maximilian Gürtler, der für 16 ihrer 47 Treffer verantwortlich zeichnete, eine Schwächung der Bruckmühler bedeutete, schmälerte das die Leistung der Grün-Weißen nicht. Denn die boten eine richtig gute Vorstellung, vor allem bis zur Pause. „In der ersten Halbzeit hatten wir sie voll im Griff“, lobte Joppa.

Und dazu schlug der TSV einmal eiskalt zu: Vincent Traub eroberte den Ball auf der rechten Seite, spielte auf David Halbich, der wiederum den Torschützen Dimitrios Vourtsis bediente (13.). „Ein schöner Angriff“, fand Joppa, der allerdings auch die Proteste der Hausherren verstehen konnte, die Traubs Zweikampfverhalten für nicht regelgerecht hielten. „Ich hätte wahrscheinlich auch ein Foul gegeben, aber der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Und er hat grundsätzlich sehr, sehr viel laufen lassen. Da waren wirklich grobe Fouls dabei.“ Benachteiligt habe der Unparteiische insgesamt aber keine Seite, betonte Joppa.

Im zweiten Durchgang drängte Bruckmühl auf den Ausgleich, doch Grünwalds Defensive stand stabil. Die Truppe von Trainer Florian de Prato versäumte es allerdings, das erlösende zweite Tor nachzulegen. Gelegenheiten gab es genug: „Wir hatten vier, fünf tolle Konterchancen im eins gegen eins“, so Joppa, der zudem in der 82. Minute einen Handelfmeter forderte: „Der Ball ging an den ausgestreckten Arm, das hat jeder gesehen.“

So war bis in die Nachspielzeit hinein Geduld gefragt, ehe Andre Gasteiger, obwohl er den Ball gar nicht richtig traf, endlich zum 0:2 einnetzte (90.+4). „Der Sieg geht in Ordnung. In der ersten Halbzeit war es eine wirklich gute Leistung, in der zweiten hat Bruckmühl versucht, Druck zu machen, aber ohne Plan“, bilanzierte Joppa, der sich über den Sprung auf Rang zehn und das Erreichen der 40-Punkte-Marke freute, aber noch längst keine Entwarnung in Sachen Abstiegskampf geben sollte: „Das geht bis zum Schluss.“ UMBERTO SAVIGNANO

SV Bruckmühl – TSV Grünwald 0:2 (0:2)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub (61. Matijevic), Bornhauser, Wörns, Sammer (74. Heinzlmeier), Boubacar (55. Buchta), Halbich (69. Gasteiger), Vourtsis (83. Körner) Tore: 0:1 Vourtsis (13.), 0:2 Gasteiger (90.+4)