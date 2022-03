Grünwald siegt 4:2 nach 0:2-Rückstand

Von: Umberto Savignano

Eine vorbildliche Einstellung bewies der TSV Grünwald (l. Severin Buchta) beim 4:2-Sieg gegen den FC Tögimng. © bro

TSV beweist beim Erfolg gegen den FC Töging erneut große Moral

Grünwald - Die Moral stimmt beim TSV Grünwald: Zum zweiten Mal hintereinander drehten die Grün-Weißen ein Spiel nach der Pause. Dem 5:2 in Landshut ließen sie diesmal nach frühem 0:2-Rückstand ein 4:2 (1:2) gegen Schlusslicht FC Töging folgen.

Dabei sah es anfangs überhaupt nicht so aus, als sollten die Punkte im Isartal bleiben. „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe“, fand TSV-Sprecher Günter Haase. Das spiegelte sich bald im Spielstand wider. Erst waren die Grün-Weißen bei einer Ecke nicht aufmerksam genug, als Torschütze Daniel Bruckhuber am kurzen Pfosten in den Ball lief (16.). Dann konnte Torwart Leopold Bayerschmidt einen 20-Meter-Schuss von Thomas Breu nur kurz abwehren, Philipp Hofmann staubte zum 0:2 ab (20.). Erst in der 36. Minute visierten die Grünwalder den Töginger Kasten an, das aber gleich erfolgreich: Jordi Woudstra hatte aus 18 Metern abgezogen, dabei die Kugel auf eine ungewöhnliche Flugbahn befördert, die Gäste-Torwart Patrick Alramseder offenbar überraschte. „Da hat der Keeper nicht glücklich ausgeschaut“, so Haase. Den Hausherren konnte es nur recht sein, sie kamen nach dem Anschlusstor besser ins Spiel und hätten kurz vor der Pause sogar ausgleichen können, doch der von Woudstra bediente Severin Buchta fackelte zu lange (45.).

„Man hat gemerkt, dass es für Töging um viel geht. Sie haben stark gekämpft. Aber gegen Ende der ersten Halbzeit waren wir auch engagierter“, sah Haase eine Steigerung seines Teams, die dann noch einmal ins Stocken geriet. Zwar traf Woudstra früh im zweiten Durchgang das Außennetz (48.), aber richtig in Fahrt kamen die Grün-Weißen erst mit dem Ausgleich, den Marc Koch per Kopf nach einer Ecke von Tobias Schöglmann erzielte (63.). Nun hatte der TSV das Geschehen im Griff: Woudstra schob nach einer energischen Einzelleistung zum 3:2 ein (73.), Buchta stellte auf 4:2 (85.).

TSV Grünwald setzt sich ins Tabellen-Mittelfeld ab

„Das war wichtig heute“, atmete Haase nach dem Sieg auf, mit dem sich die Grünwalder zunächst ins Tabellenmittelfeld absetzen konnten. Dass es kein Fußball-Schmankerl war, habe auch an den Platzverhältnissen gelegen. „Spielerisch war es nicht so gut wie letzte Woche, aber es war das erste Spiel auf Rasen, deswegen war es nicht einfach“, sagte Haase, der mit der Einstellung des Teams aber vollauf zufrieden sein durfte: „Man hat gespürt, dass sie das Spiel unbedingt drehen wollten.“

TSV Grünwald – FC Töglich 4:2 (1:2)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Hippacher, M. Koch, Mair, Schöglmann, Th. de Prato, Wörns (52. Bornhauser), Buchta (90. Tschaidse), Meyer (89. Kreuzeder), Vourtsis, Woudstra

Tore: 0:1 Bruckhuber (16.), 0:2 Hofmann (20.), 1:2 Woudstra (36.), 2:2 Koch (63.), 3:2 Woudstra (73.), 4:2 Buchta (85.)