Landesliga Südost: Grünwalds Torgarant Halbich trifft weiter – VfB mit Ausrufezeichen gegen TuS

David Halbich erzielte bereits sieben Tore. © IMAGO / Sven Leifer

Mit seinem bereits siebten Saisontreffer ist Halbich maßgeblich an der Erfolgsserie der Grünwalder beteiligt. Forstinning gewinnt deutlich beim TuS.

München – Vier Spiele, vier Siege und die Tabellenführung, damit hatten nach der so verkorksten Vorsaison selbst die größten Optimisten beim TSV Grünwald nicht gerechnet. Neu-Trainer Rainer Elfinger hat den „Grünweißen“ die Spielfreude zurückgegeben. Dies zeigte sich beim 3:1 beim niederbayerischen SV Neufraunhofen. Bemerkenswert: David Halbich erzielte gegen den Aufsteiger bereits seinen siebten Saisontreffer und ist damit Liga-Toptorjäger.

Pullach mit nächsten Dreier gegen Ampfing – 1860 Rosenheim weiterhin im Absturzstrudel

Auch beim SV Pullach herrscht Freude über einen starken Saisonstart. Dies unterstrich der 3:0-Auswärtssieg beim TSV Ampfing. Letzte Saison zitterte sich der ehemalige Bayernligist noch zum Klassenerhalt, jetzt wirkt das Team von Trainer Vinzenz Loistl wesentlich gefestigter. In Ampfing schnürte der Ex-Grünwalder Maxi Stapf einen Doppelpack (87. und 90.), außerdem traf Gilbert Diep in der 18. Minute per Elfmeter.

Von der Regionalliga in die Bezirksliga? Dieser Absturz droht dem TSV 1860 Rosenheim. Gut für den FC Unterföhring, der beim Tabellenletzten seine eigene Bilanz aufbessern konnte. So gewann die Mannschaft von Trainer Andreas Faber verdient mit 2:0, für die Tore sorgten Emre Altunay (43.) und Marvin Kretschmar (63.).

Holzkirchen knüpft Chiemgau Traunstein Punkt ab – Forstinning gewinnt deutlich in Geretsried

Mit dem neuen Trainer Sven Teichmann will der TuS Holzkirchen an bessere Zeiten anknüpfen. Gegen den favorisierten SB Chiemgau Traunstein reichte es immerhin zum 1:1. Die Gäste gingen nach neun Minuten durch Kurt Weixler in Führung, leisteten sich aber kurz vor der Pause ein Eigentor von Maximilian Hosp. In Halbzeit zwei verwalteten die Kontrahenten das Remis, für Aufregung sorgte nur die Ampelkarte des Traunsteiner Spielertrainers Danijel Majdancevic.

Der neue Trainer des VfB Forstinning Florian Hahn (vorher FC Wacker) freute sich über den klaren 4:0-Auswärtssieg in Geretsried: Mohamad Awata (51. und 55.), Paul Angermeier (31.) und Sven Jajcinovic (66.) sorgten mit ihren Toren für klare Verhältnisse. (kik)